Спорт⁠,
Сотни фанатов встретили «Ниццу» с дымовыми шашками после нового проигрыша

Между игроками «Ниццы» и 400 фанатами произошел конфликт у базы после проигрыша
Сотни болельщиков встретили футболистов «Ниццы» после шестого поражения подряд. Фанаты жгли дымовые шашки и скандировали кричалки, два игрока подверглись нападкам
Франк Эз
Франк Эз (Фото: Manuel Alvarez Rey / Getty Images)

Около 400 болельщиков «Ниццы» устроили акцию протеста возле тренировочной базы клуба, встречая команду после очередного поражения в чемпионате Франции, пишет France Bleu.

«Ницца» накануне проиграла «Лорьяну» на выезде со счетом 1:3. Это поражение стало для клуба шестым подряд с учетом Лиги Европы.

После игры фанаты собрались у базы, они жгли дымовые шашки и скандировали кричалки, призывая команду собраться.

Главный тренер Франк Эз и несколько игроков остановились пообщаться с болельщиками. Тренеру несколько раз аплодировали и выражали поддержку. При этом нападкам подверглись Жереми Бога и Терем Моффи, причем с последнего сорвали кепку.

Как отмечают France Bleu и RMC Sport, в целом обошлось без неподобающих инцидентов, но Foot Mercato указывает, что Бога и Моффи получили пинки и удары от фанатов.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Анна Сатдинова
Футбол Ницца футбольные фанаты
