Сотни фанатов встретили «Ниццу» с дымовыми шашками после нового проигрыша
Около 400 болельщиков «Ниццы» устроили акцию протеста возле тренировочной базы клуба, встречая команду после очередного поражения в чемпионате Франции, пишет France Bleu.
«Ницца» накануне проиграла «Лорьяну» на выезде со счетом 1:3. Это поражение стало для клуба шестым подряд с учетом Лиги Европы.
После игры фанаты собрались у базы, они жгли дымовые шашки и скандировали кричалки, призывая команду собраться.
Главный тренер Франк Эз и несколько игроков остановились пообщаться с болельщиками. Тренеру несколько раз аплодировали и выражали поддержку. При этом нападкам подверглись Жереми Бога и Терем Моффи, причем с последнего сорвали кепку.
Как отмечают France Bleu и RMC Sport, в целом обошлось без неподобающих инцидентов, но Foot Mercato указывает, что Бога и Моффи получили пинки и удары от фанатов.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили