 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Фулхэм Манчестер Сити 1 4,8 x 4,2 2 1,65 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ньюкасл Тоттенхэм 1 1,72 x 4 2 4,5 Футбол Германия. Кубок Боруссия Дортмунд Байер 1 1,8 x 4,05 2 3,95 Футбол Италия. Кубок Ювентус Удинезе 1 1,4 x 4,7 2 8 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ливерпуль Сандерленд 1 1,35 x 5,3 2 8,5 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 1 1,45 x 4,9 2 6,5 Футбол Италия. Кубок Лацио Милан 1 3,35 x 3,3 2 2,2 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Легчайший вес. 5 раундов Мераб Двалишвили Петр Ян 1 1,29 x 63 2 3,75 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас Брэндон Морено Тацуро Тайра 1 1,94 x 50 2 1,9 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Наилегчайший вес. 5 раундов Алешандре Пантожа Джошуа Ван 1 1,35 x 61 2 3,33 Бокс IBA PRO. Титульные бои. 12 раундов Кубрат Пулев Мурат Гассиев 1 4,35 x 22 2 1,24
Спорт⁠,
0

Российский хоккеист пропустит несколько матчей НХЛ из-за ожогов ног

Хоккеист «Сент-Луиса» Торопченко пропустит несколько матчей НХЛ из-за ожогов ног
Алексей Торопченко обжег ноги в результате несчастного случая дома и не сыграет за «Сент-Луис» как минимум неделю
Алексей Торопченко
Алексей Торопченко (Фото: Dilip Vishwanat / Getty Images)

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Алексей Торопченко выбыл из-за ожогов ног как минимум на неделю, сообщила пресс-служба клуба НХЛ.

Торопченко получил их в результате несчастного случая дома. Что именно произошло, не сообщается.

В этом сезоне он провел 17 матчей, записал на свой счет гол и передачу.

Еще один форвард «Блюз» Джеймс Снаггеруд выбыл из-за травмы запястья, ему потребуется операция.

«Сент-Луис» идет 13-м в Западной конференции.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Хоккей россияне в НХЛ НХЛ Сент-Луис Блюз
Материалы по теме
Овечкин набрал очки в четвертом матче НХЛ подряд
Спорт
«Спартак» победил «Ладу» в дебютном матче Георгиева после перехода из НХЛ
Спорт
Панарин вошел в число звезд дня в НХЛ после четырех набранных очков
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 декабря
EUR ЦБ: 90,34 (-0,48) Инвестиции, 19:17 Курс доллара на 2 декабря
USD ЦБ: 77,7 (-0,53) Инвестиции, 19:17
Много света: где найти квартиру с окнами в пол РБК и ПИК, 19:23
Российский хоккеист пропустит несколько матчей НХЛ из-за ожогов ног Спорт, 19:22
Объем торгов на рынке акций Мосбиржи достиг минимума более чем за 1,5 года Инвестиции, 19:16
Какой ресторан выбрать: марсельская уха, бранч по билетам и много фокаччи Стиль, 19:15
«Цифра» в динамике: как оценить IT-отрасль России Дискуссионный клуб, 19:14
В России начались продажи обновленного Tank 400 Авто, 19:03
Деньги компании работают: практики управления ликвидностью #всенабиржу!, 19:00
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Умеров сообщил о значительном прогрессе после переговоров с США о мире Политика, 18:58
Слуцкого номинировали на приз тренеру года в Китае Спорт, 18:56
Надежное полотно: как увеличить износостойкость автодорог Дискуссионный клуб, 18:56
В МУС заявили о готовности противостоять давлению США и России Политика, 18:52
Число погибших при наводнениях в Юго-Восточной Азии превысило 1000. Фото Общество, 18:50 
Как внутренний аудит снижает бизнес-риски Отрасли, 18:47
Минздрав разрешил лечить рубцы гортани сфероидами из жира пациента Общество, 18:45