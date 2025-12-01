Российский хоккеист пропустит несколько матчей НХЛ из-за ожогов ног
Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Алексей Торопченко выбыл из-за ожогов ног как минимум на неделю, сообщила пресс-служба клуба НХЛ.
Торопченко получил их в результате несчастного случая дома. Что именно произошло, не сообщается.
В этом сезоне он провел 17 матчей, записал на свой счет гол и передачу.
Еще один форвард «Блюз» Джеймс Снаггеруд выбыл из-за травмы запястья, ему потребуется операция.
«Сент-Луис» идет 13-м в Западной конференции.
