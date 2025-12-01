 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Фулхэм Манчестер Сити 1 4,8 x 4,2 2 1,65 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ньюкасл Тоттенхэм 1 1,72 x 4 2 4,5 Футбол Германия. Кубок Боруссия Дортмунд Байер 1 1,8 x 4,05 2 3,95 Футбол Италия. Кубок Ювентус Удинезе 1 1,4 x 4,7 2 8 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ливерпуль Сандерленд 1 1,35 x 5,3 2 8,5 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 1 1,45 x 4,9 2 6,5 Футбол Италия. Кубок Лацио Милан 1 3,35 x 3,3 2 2,2 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Легчайший вес. 5 раундов Мераб Двалишвили Петр Ян 1 1,29 x 63 2 3,75 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас Брэндон Морено Тацуро Тайра 1 1,94 x 50 2 1,9 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Наилегчайший вес. 5 раундов Алешандре Пантожа Джошуа Ван 1 1,35 x 61 2 3,33 Бокс IBA PRO. Титульные бои. 12 раундов Кубрат Пулев Мурат Гассиев 1 4,35 x 22 2 1,24
Спорт⁠,
0

«Динамо» после увольнения тренера отказалось и от его сына

Кудашов провел за клуб 74 матча и набрал 6 очков (5 голов и 1 передача). Он становился победителем регулярного чемпионата
Артем&nbsp;Кудашов
Артем Кудашов (Фото: ХК "Динамо")

Московский клуб КХЛ «Динамо» обменял защитника Артема Кудашова в «Адмирал» из Владивостока на денежную компенсацию. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Кудашов провел за клуб 74 матча и набрал 6 очков (5 голов и 1 передача), став победителем регулярного чемпионата. Старт сезона провел в аренде в нижнекамском «Нефтехимике», где сделал две голевые передачи в 24 матчах.

Хоккеист является сыном бывшего главного тренера московского «Динамо» Алексея Кудашова, который был уволен 17 ноября. По данным нескольких телеграм-каналов, тренера сняли с должности из-за конфликта с гендиректором Сергеем Сушко.

Сам Кудашов подтвердил, что у него был разговор с Сушко на повышенных тонах, спустя четыре дня после которого он был уволен.

«Он [разговор] касался нескольких аспектов нашей работы, распределения ролей, селекции. Но я лично оценивал это как обычный рабочий процесс. Спустя четыре дня после нашего разговора я был уволен», — рассказал Кудашов «Чемпионату», отметив, что руководство вмешивалось непосредственно в хоккейную действительность.

Игроки признавались, что это увольнение было самым неожиданным в их карьере. А болельщики «Динамо» высказали несогласие с действием руководства клуба: в первом матче без Кудашова на протяжении игры неоднократно скандировали имя тренера. Фанаты также принесли на домашнюю арену баннер со словами благодарности в адрес Кудашова, но стюарды отняли плакат.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Руслан Алиев
Алексей Кудашов ХК Динамо Москва КХЛ ХК Адмирал ХК Нефтехимик
Материалы по теме
Минское «Динамо» возглавило Западную конференцию КХЛ
Спорт
Чемпион КХЛ проиграл в Москве «Динамо»
Спорт
«Динамо» пропустило два гола за девять секунд от «Амура»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 декабря
EUR ЦБ: 90,34 (-0,48) Инвестиции, 18:57 Курс доллара на 2 декабря
USD ЦБ: 77,7 (-0,53) Инвестиции, 18:57
Много света: где найти квартиру с окнами в пол РБК и ПИК, 19:23
Российский хоккеист пропустит несколько матчей НХЛ из-за ожогов ног Спорт, 19:22
Объем торгов на рынке акций Мосбиржи достиг минимума более чем за 1,5 года Инвестиции, 19:16
Какой ресторан выбрать: марсельская уха, бранч по билетам и много фокаччи Стиль, 19:15
«Цифра» в динамике: как оценить IT-отрасль России Дискуссионный клуб, 19:14
В России начались продажи обновленного Tank 400 Авто, 19:03
Деньги компании работают: практики управления ликвидностью #всенабиржу!, 19:00
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
Умеров сообщил о значительном прогрессе после переговоров с США о мире Политика, 18:58
Слуцкого номинировали на приз тренеру года в Китае Спорт, 18:56
Надежное полотно: как увеличить износостойкость автодорог Дискуссионный клуб, 18:56
В МУС заявили о готовности противостоять давлению США и России Политика, 18:52
Число погибших при наводнениях в Юго-Восточной Азии превысило 1000. Фото Общество, 18:50 
Как внутренний аудит снижает бизнес-риски Отрасли, 18:47
Минздрав разрешил лечить рубцы гортани сфероидами из жира пациента Общество, 18:45