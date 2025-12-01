«Динамо» после увольнения тренера отказалось и от его сына

Артем Кудашов (Фото: ХК "Динамо")

Московский клуб КХЛ «Динамо» обменял защитника Артема Кудашова в «Адмирал» из Владивостока на денежную компенсацию. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Кудашов провел за клуб 74 матча и набрал 6 очков (5 голов и 1 передача), став победителем регулярного чемпионата. Старт сезона провел в аренде в нижнекамском «Нефтехимике», где сделал две голевые передачи в 24 матчах.

Хоккеист является сыном бывшего главного тренера московского «Динамо» Алексея Кудашова, который был уволен 17 ноября. По данным нескольких телеграм-каналов, тренера сняли с должности из-за конфликта с гендиректором Сергеем Сушко.

Сам Кудашов подтвердил, что у него был разговор с Сушко на повышенных тонах, спустя четыре дня после которого он был уволен.

«Он [разговор] касался нескольких аспектов нашей работы, распределения ролей, селекции. Но я лично оценивал это как обычный рабочий процесс. Спустя четыре дня после нашего разговора я был уволен», — рассказал Кудашов «Чемпионату», отметив, что руководство вмешивалось непосредственно в хоккейную действительность.

Игроки признавались, что это увольнение было самым неожиданным в их карьере. А болельщики «Динамо» высказали несогласие с действием руководства клуба: в первом матче без Кудашова на протяжении игры неоднократно скандировали имя тренера. Фанаты также принесли на домашнюю арену баннер со словами благодарности в адрес Кудашова, но стюарды отняли плакат.