В «Кинопоиске» сообщили о трехкратном росте интереса к КХЛ за 2,5 года
Старт чемпионата КХЛ сезона 2025/26 в 1,5 раза превысил показатель по телеаудитории. Об этом руководитель группы маркетинга спорта «Кинопоиска» Борис Кочкин сообщил на сессии «ROI или Game Over: эффективность спонсорства в спортивной индустрии» в рамках «Спорт Бизнес Конгресса».
В статистике старта сезона учитывались только данные сентября, первого месяца регулярного чемпионата. Суммарная аудитория за месяц превысила 1 млн подписчиков.
«Кинопоиск» начал сотрудничество с КХЛ с сезона 2023/24. В докладе отмечается, что рост поисковых запросов о КХЛ за период партнерства вырос почти в три раза.
Прошлый сезон КХЛ посмотрели более 2,2 млн подписчиков сервиса. А финал Кубка Гагарина 2024/25 стал самым популярным событием в истории спортивного раздела на «Кинопоиске» — более 730 тыс. подписчиков.
Также на 17% увеличилась частота просмотра матчей — в среднем по 7,6 трансляции в месяц.
По словам Кочкина, более 6 млн подписчиков из 45 млн смотрят спортивный контент (трансляции, обзоры, спортивные документальные фильмы, шоу и другой дополнительный контент как в разделе «Спорт», так и в эфире телеканалов).
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили