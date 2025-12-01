В «Кинопоиске» сообщили о трехкратном росте интереса к КХЛ за 2,5 года

Рост поисковых запросов о КХЛ с сентября 2023 года увеличился почти в три раза

Старт чемпионата КХЛ сезона 2025/26 в 1,5 раза превысил показатель по телеаудитории. Об этом руководитель группы маркетинга спорта «Кинопоиска» Борис Кочкин сообщил на сессии «ROI или Game Over: эффективность спонсорства в спортивной индустрии» в рамках «Спорт Бизнес Конгресса».

В статистике старта сезона учитывались только данные сентября, первого месяца регулярного чемпионата. Суммарная аудитория за месяц превысила 1 млн подписчиков.

«Кинопоиск» начал сотрудничество с КХЛ с сезона 2023/24. В докладе отмечается, что рост поисковых запросов о КХЛ за период партнерства вырос почти в три раза.

Прошлый сезон КХЛ посмотрели более 2,2 млн подписчиков сервиса. А финал Кубка Гагарина 2024/25 стал самым популярным событием в истории спортивного раздела на «Кинопоиске» — более 730 тыс. подписчиков.

Также на 17% увеличилась частота просмотра матчей — в среднем по 7,6 трансляции в месяц.

По словам Кочкина, более 6 млн подписчиков из 45 млн смотрят спортивный контент (трансляции, обзоры, спортивные документальные фильмы, шоу и другой дополнительный контент как в разделе «Спорт», так и в эфире телеканалов).