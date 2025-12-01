ISU отстранил украинскую судью за угрозы фигуристам

Судья Алена Лисова в декабре 2024-го сказала выступавшим в танцах на льду фигуристам, что они должны вернуться к прежнему тренеру или не получат хороших оценок. Ее отстранили на год за нарушение этики

Украинскую судью по фигурному катанию Алену Лисову отстранили на год за нарушение кодекса этики Международного союза конькобежцев (ISU), сообщается на сайте организации.

В декабре 2024 года на судью пожаловался спортсмен, выступающий в танцах на льду, его имя и пол не указаны. Танцевальный дуэт перед этим сменил тренера.

Во время соревнований в октябре 2024-го Лисова сказала фигуристу, что ей «совсем не нравится катание», она не понимает, что дуэт делает, и добавила, что это мнение и других судей.

По словам фигуриста, судья сказала, что последний шанс дуэта — вернуться к бывшему тренеру, иначе они не попадут на чемпионат и она об этом «позаботится».

Лисова обвинения отвергала, но ее временно отстранили в январе 2025-го до рассмотрения дела. Теперь отстранение стало официальным и завершится 13 января 2026 года.

Согласно календарю ISU, 12 октября 2024-го, когда, по словам фигуриста, им угрожала Лисова, проходил турнир серии «Челленджер» Budapest Trophy, из украинских дуэтов в нем принимала участие пара Мария Пинчук / Никита Погорелов.