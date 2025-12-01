ISU отстранил украинскую судью за угрозы фигуристам
Украинскую судью по фигурному катанию Алену Лисову отстранили на год за нарушение кодекса этики Международного союза конькобежцев (ISU), сообщается на сайте организации.
В декабре 2024 года на судью пожаловался спортсмен, выступающий в танцах на льду, его имя и пол не указаны. Танцевальный дуэт перед этим сменил тренера.
Во время соревнований в октябре 2024-го Лисова сказала фигуристу, что ей «совсем не нравится катание», она не понимает, что дуэт делает, и добавила, что это мнение и других судей.
По словам фигуриста, судья сказала, что последний шанс дуэта — вернуться к бывшему тренеру, иначе они не попадут на чемпионат и она об этом «позаботится».
Лисова обвинения отвергала, но ее временно отстранили в январе 2025-го до рассмотрения дела. Теперь отстранение стало официальным и завершится 13 января 2026 года.
Согласно календарю ISU, 12 октября 2024-го, когда, по словам фигуриста, им угрожала Лисова, проходил турнир серии «Челленджер» Budapest Trophy, из украинских дуэтов в нем принимала участие пара Мария Пинчук / Никита Погорелов.
