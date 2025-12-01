 Перейти к основному контенту
Спорт
Лучшая футболистка мира сломала ногу на тренировке

Трехкратная обладательница «Золотого мяча» Бонмати сломала ногу на тренировке
Айтана Бонмати неудачно упала на тренировке сборной Испании перед ответным матчем финала Лиги наций
Айтана Бонмати
Айтана Бонмати (Фото: RFEF)

Чемпионка мира, полузащитница сборной Испании и «Барселоны» Айтана Бонмати получила перелом левой малоберцовой кости, сообщила пресс-служба Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

Бонмати неудачно упала после столкновения на утренней тренировке сборной 30 ноября.

Она отправилась в расположение «Барселоны» для восстановления.

Испанкам 2 декабря предстоит ответный финальный матч Лиги наций с командой Германии. Первый матч 28 ноября завершился без забитых мячей.

Бонмати последние три года становилась обладательницей «Золотого мяча» как лучшая футболистка мира (первая среди женщин). В этом году она оформила требл с «Барселоной» (чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании) и дошла до финала Евро-2025 со сборной.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Анна Сатдинова
сборная Испании по футболу
