Лучшая футболистка мира сломала ногу на тренировке

Айтана Бонмати неудачно упала на тренировке сборной Испании перед ответным матчем финала Лиги наций

Айтана Бонмати (Фото: RFEF)

Чемпионка мира, полузащитница сборной Испании и «Барселоны» Айтана Бонмати получила перелом левой малоберцовой кости, сообщила пресс-служба Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

Бонмати неудачно упала после столкновения на утренней тренировке сборной 30 ноября.

Она отправилась в расположение «Барселоны» для восстановления.

Испанкам 2 декабря предстоит ответный финальный матч Лиги наций с командой Германии. Первый матч 28 ноября завершился без забитых мячей.

Бонмати последние три года становилась обладательницей «Золотого мяча» как лучшая футболистка мира (первая среди женщин). В этом году она оформила требл с «Барселоной» (чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании) и дошла до финала Евро-2025 со сборной.