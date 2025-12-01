 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Фулхэм Манчестер Сити 1 4,8 x 4,2 2 1,65 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ньюкасл Тоттенхэм 1 1,72 x 4 2 4,5 Футбол Германия. Кубок Боруссия Дортмунд Байер 1 1,8 x 4,05 2 3,95 Футбол Италия. Кубок Ювентус Удинезе 1 1,4 x 4,7 2 8 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ливерпуль Сандерленд 1 1,35 x 5,3 2 8 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 1 1,42 x 5 2 6,7 Футбол Италия. Кубок Лацио Милан 1 3,35 x 3,3 2 2,2 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Легчайший вес. 5 раундов Мераб Двалишвили Петр Ян 1 1,29 x 63 2 3,75 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас Брэндон Морено Тацуро Тайра 1 1,94 x 50 2 1,9 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Наилегчайший вес. 5 раундов Алешандре Пантожа Джошуа Ван 1 1,35 x 61 2 3,33 Бокс IBA PRO. Титульные бои. 12 раундов Кубрат Пулев Мурат Гассиев 1 4,35 x 22 2 1,24
Спорт⁠,
0

Умер двукратный чемпион «Ролан Гаррос» Никола Пьетранджели

Двукратный чемпион «Ролан Гаррос» Никола Пьетранджели умер в 92 года
Пьетранджели принадлежат рекорды Кубка Дэвиса по числу сыгранных матчей и побед, он привел Италию к первой победе в турнире и пока является единственным представителем страны в Зале теннисной славы
Никола Пьетранджели
Никола Пьетранджели (Фото: Evening Standard / Hulton Archive / Getty Images)

Бывший итальянский теннисист Никола Пьетранджели, побеждавший на «Ролан Гаррос» в одиночном разряде в 1959 и 1960 годах, скончался на 93-м году жизни, сообщила пресс-служба Олимпийского комитета Италии.

На счету итальянца также титулы «Ролан Гаррос» в парном и смешанном разрядах.

В Кубке Дэвиса Пьетранджели принадлежат рекорды по числу матчей (164) и побед (120). В качестве капитана он привел сборную Италии к ее первому трофею в турнире в 1976 году.

Пьетранджели — единственный итальянец в Международном зале теннисной славы.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Кубок Дэвиса
Материалы по теме
Умер сыгравший за «Вест Хэм» рекордные 799 матчей Билли Бондс
Спорт
Умерла олимпийская чемпионка 1980 года по конькобежному спорту Петрусева
Спорт
Бывшая волейболистка и тренер «Уралочки» Галина Карполь умерла в 84 года
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 90,82 (+0,03) Инвестиции, 14:36 Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 78,23 (-0,02) Инвестиции, 14:36
«Без вас как без рук»: четыре манипуляции, на которые нельзя поддаваться Образование, 14:44
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39
Закон гостеприимства: как готовят кадры для туротрасли Национальные проекты, 14:33
В МИДе назвали безответственной идею упреждающих ударов против России Политика, 14:31
Здоровье без границ: как развивается экспорт медицинских товаров Национальные проекты, 14:30
Крымская классика: гедонистический маршрут по полуострову РБК и ВТБ, 14:28
Лучшая футболистка мира сломала ногу на тренировке Спорт, 14:24
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Люди труда: как повысить престиж рабочих профессий Национальные проекты, 14:24
Онлайн и офлайн в одной корзине: что такое бесшовный шопинг сегодня Стиль, 14:14
Нидерланды поставят Украине боеприпасы для F-16 Политика, 14:12
Чем известна певица Лариса Долина и что случилось с ее квартирой 14:12
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Miami Herald узнал об ультиматуме Трампа для Мадуро Политика, 14:09
Как сохранить безопасность данных в цифровой среде Отрасли, 14:04