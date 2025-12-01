Умер двукратный чемпион «Ролан Гаррос» Никола Пьетранджели

Пьетранджели принадлежат рекорды Кубка Дэвиса по числу сыгранных матчей и побед, он привел Италию к первой победе в турнире и пока является единственным представителем страны в Зале теннисной славы

Никола Пьетранджели (Фото: Evening Standard / Hulton Archive / Getty Images)

Бывший итальянский теннисист Никола Пьетранджели, побеждавший на «Ролан Гаррос» в одиночном разряде в 1959 и 1960 годах, скончался на 93-м году жизни, сообщила пресс-служба Олимпийского комитета Италии.

На счету итальянца также титулы «Ролан Гаррос» в парном и смешанном разрядах.

В Кубке Дэвиса Пьетранджели принадлежат рекорды по числу матчей (164) и побед (120). В качестве капитана он привел сборную Италии к ее первому трофею в турнире в 1976 году.

Пьетранджели — единственный итальянец в Международном зале теннисной славы.