Вратаря «Спартака» впервые признали лучшим игроком недели в КХЛ
Голкипер московского «Спартака» Артем Загидулин, пропустивший одну шайбу в двух матчах, впервые стал лучшим игроком недели в своем амплуа, сообщила пресс-служба КХЛ.
Загидулин помог «красно-белым» победить екатеринбургский «Автомобилист» (3:1) и сыграл на ноль против казанского «Ак Барса» (1:0), в общей сложности отразив 66 из 67 бросков.
Среди защитников лучшим признали Григория Дронова из челябинского «Трактора» (два гола и две шайбы в двух матчах), среди нападающих — Брендана Лайпсика из петербургского СКА: у него пять шайб, в том числе одна победная, и передача в трех играх.
19-летний защитник московского ЦСКА Иван Патрихаев стал лучшим новичком недели после победной шайбы в ворота тольяттинской «Лады» (4:2).
«Спартак» идет шестым в Западной конференции, СКА — восьмым, ЦСКА — девятым. «Трактор» занимает шестое место в Восточной конференции.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили