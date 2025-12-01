Вратаря «Спартака» впервые признали лучшим игроком недели в КХЛ

КХЛ признала лучшими игроками недели вратаря «Спартака» Загидулина, защитника «Трактора» Дронова и форварда СКА Лайпсика

Артем Загидулин (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Голкипер московского «Спартака» Артем Загидулин, пропустивший одну шайбу в двух матчах, впервые стал лучшим игроком недели в своем амплуа, сообщила пресс-служба КХЛ.

Загидулин помог «красно-белым» победить екатеринбургский «Автомобилист» (3:1) и сыграл на ноль против казанского «Ак Барса» (1:0), в общей сложности отразив 66 из 67 бросков.

Среди защитников лучшим признали Григория Дронова из челябинского «Трактора» (два гола и две шайбы в двух матчах), среди нападающих — Брендана Лайпсика из петербургского СКА: у него пять шайб, в том числе одна победная, и передача в трех играх.

19-летний защитник московского ЦСКА Иван Патрихаев стал лучшим новичком недели после победной шайбы в ворота тольяттинской «Лады» (4:2).

«Спартак» идет шестым в Западной конференции, СКА — восьмым, ЦСКА — девятым. «Трактор» занимает шестое место в Восточной конференции.