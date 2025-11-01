«Зенит» нанес «Локомотиву» первое поражение в сезоне РПЛ

Голы Педро и Андрея Мостового принесли петербургскому клубу победу в 14-м туре

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Футболисты петербургского «Зенита» обыграли московский «Локомотив» со счетом 2:0 в домашнем матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Голы забили Педро (девятая минута) и Андрей Мостовой (90+1).

«Локомотив» потерпел первое в нынешнем сезоне РПЛ поражение.

«Зенит» набрал 29 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице, «Локомотив» с 27 очками расположился на четвертой строчке.

В следующем туре «Зенит» 9 ноября в гостях сыграет с самарскими «Крыльями Советов», «Локомотив» в тот же день примет «Оренбург».