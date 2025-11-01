 Перейти к основному контенту
Спорт
0

Рыбакина стартовала с победы над Анисимовой на Итоговом турнире WTA

Рыбакина и Свёнтек одержали разгромные победы на старте Итогового турнира WTA
Представительница Казахстана выиграла со счетом 6:3, 6:1. В этой же группе полька Ига Свёнтек разгромила американку Мэдисон Киз — 6:1, 6:2
Аманда Анисимова и Елена Рыбакина
Аманда Анисимова и Елена Рыбакина (Фото: Matthew Stockman / Getty Images for WTA)

Представительница Казахстана, шестая ракетка мира Елена Рыбакина выиграла первый матч на групповом этапе Итогового турнира WTA, который проходит в Эр-Рияде.

Рыбакина обыграла американку Аманду Анисимову, которая занимает четвертое место в мировом рейтинге, со счетом 6:3, 6:1.

Ранее в группе Серены Уильямс полька Ига Свёнтек разгромила американку Мэдисон Киз — 6:1, 6:2.

В группу Штеффи Граф попали Арина Соболенко (Белоруссия), Кори Гауфф (США), Джессика Пегула (США) и Джасмин Паолини (Италия). Они вступят в борьбу 2 ноября.

В полуфиналы выйдут по две лучшие теннисистки из каждой группы.

Итоговый турнир WTA, куда квалифицировались восемь лучших теннисисток сезона, продлится до 8 ноября. Призовой фонд соревнований составляет более $15 млн.

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
теннис WTA Елена Рыбакина Аманда Анисимова
