 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Краснодар Спартак 1 2,05 x 3,45 2 3,65 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Оренбург Сочи 1 2,25 x 3,4 2 3,2 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Балтика Ахмат 1 2,6 x 3,05 2 2,9 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Милан Рома 1 2,17 x 3,1 2 3,7 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Ливерпуль Реал 1 2,6 x 3,9 2 2,45 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Буде/Глимт Монако 1 2,35 x 3,75 2 2,8 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап ПСЖ Бавария 1 2,25 x 4,05 2 2,75 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Ювентус Спортинг Лиссабон 1 1,9 x 3,7 2 3,9 Футбол Фонбет Кубок России. Путь РПЛ Зенит Динамо 1 1,6 x 4,3 2 5,2 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Карабах Челси 1 7,8 x 5,3 2 1,35 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Интер Милан Кайрат Алматы 1 1,05 x 12,5 2 43 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Манчестер Сити Боруссия Дортмунд 1 1,42 x 5,2 2 6,6 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полутяжелый вес Дэвид Бенавидес Энтони Ярд 1 1,09 x 26 2 8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

Синнер отдал Звереву только один гейм в полуфинале «Мастерс» в Париже

Итальянский теннисист победил со счетом 6:0, 6:1. В решающем матче его соперником будет канадец Феликс Оже-Альяссим
Янник Синнер
Янник Синнер (Фото: Julian Finney / Getty Images)

Итальянский теннисист, вторая ракетка мира Янник Синнер вышел в финал турнира ATP серии «Мастерс» в Париже.

В 1/2 финала 24-летний Синнер обыграл представителя Германии Александра Зверева, третью ракетку мира, со счетом 6:0, 6:1.

В решающем матче соперником Синнера станет канадец Феликс Оже-Альяссим, который занимает десятое место в мировом рейтинге.

На счету Синнера 22 титула на турнирах ATP, в Париже он раньше не проходил дальше третьего круга. В нынешнем сезоне итальянец выиграл Australian Open и Уимблдон, а на турнирах серии «Мастерс» дважды дошел до финала — в Риме и Цинциннати.

Турнир в Париже с призовым фондом более €6 млн завершится 2 ноября. Соревнования категории «Мастерс» уступают по престижности только «Большому шлему» и Итоговому турниру ATP.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp

FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио

Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря

Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO

4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности

The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
теннис ATP Янник Синнер Александр Зверев
Материалы по теме
Бублик проиграл в полуфинале «Мастерс» в Париже
Спорт
Медведев в 1/4 финала «Мастерс» проиграл Звереву впервые с 2023 года
Спорт
Российская теннисистка вышла в финал турнира в Китае
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
В Париже отпустили троих задержанных по подозрению в ограблении Лувра Общество, 21:19
Британского каноиста отстранили на два года за публикацию секс-видео Спорт, 21:09
Росавиация назвала сроки создания опытного образца самолета «Ладога» Общество, 21:03
Аналитики «Цифра Брокер» назвали топ дивидендных акций на ноябрь Инвестиции, 21:00
ЦБ предложил исключить введение НДС на операции с банковскими картами Экономика, 20:48
Рыбакина стартовала с победы над Анисимовой на Итоговом турнире WTA Спорт, 20:42
Ученые назвали выводы из данных о «сейсмической бреши» в Тихом океане Общество, 20:39
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
В Кузбассе потушили вспыхнувший на полях пожар Общество, 20:36
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
В Северодвинске спустили на воду подлодку — носитель торпед «Посейдон» Политика, 20:36
В «ГЭС-2» сообщили об отмене участия ряда авторов в книжной ярмарке Общество, 20:21
Экономика сопротивления: потенциал Ирана для российского бизнеса РБК и РЭЦ, 20:18
Суд вынес приговор блогеру, выбросившему кота с четвертого этажа Общество, 20:17
В Сумах и окрестностях пропал свет Политика, 20:16