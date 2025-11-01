Синнер отдал Звереву только один гейм в полуфинале «Мастерс» в Париже
Итальянский теннисист, вторая ракетка мира Янник Синнер вышел в финал турнира ATP серии «Мастерс» в Париже.
В 1/2 финала 24-летний Синнер обыграл представителя Германии Александра Зверева, третью ракетку мира, со счетом 6:0, 6:1.
В решающем матче соперником Синнера станет канадец Феликс Оже-Альяссим, который занимает десятое место в мировом рейтинге.
На счету Синнера 22 титула на турнирах ATP, в Париже он раньше не проходил дальше третьего круга. В нынешнем сезоне итальянец выиграл Australian Open и Уимблдон, а на турнирах серии «Мастерс» дважды дошел до финала — в Риме и Цинциннати.
Турнир в Париже с призовым фондом более €6 млн завершится 2 ноября. Соревнования категории «Мастерс» уступают по престижности только «Большому шлему» и Итоговому турниру ATP.
