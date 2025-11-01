Матч «Аякса» прервали из-за фаер-шоу в память о погибшем фанате
Матч 11-го тура чемпионата Нидерландов между «Аяксом» и «Херенвеном» был прерван на 30-й минуте из-за фаер-шоу, которое устроили фанаты амстердамского клуба.
Все было сделано в память о фанате «Аякса» Патрике (Пэдди) Овериме, который погиб несколько дней назад в возрасте 30 лет, когда лодка, на которой он находился, столкнулась с большим речным судном недалеко от амстердамского порта.
Трибуны за воротами украсились баннерами в честь Оверима, дым от зажженных фаеров окутал домашнюю арену «Аякса», поэтому судье пришлось оставить игру.
Примерно через 15 минут матч был возобновлен.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp
FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио
Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря
Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO
4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности
The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка