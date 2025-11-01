 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Матч «Аякса» прервали из-за фаер-шоу в память о погибшем фанате

Фанаты амстердамского клуба устроили огромное фаер-шоу на трибунах, почтив память 30-летнего Патрика Оверима, который недавно погиб в аварии на воде
Фото: Revierfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Revierfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press

Матч 11-го тура чемпионата Нидерландов между «Аяксом» и «Херенвеном» был прерван на 30-й минуте из-за фаер-шоу, которое устроили фанаты амстердамского клуба.

Все было сделано в память о фанате «Аякса» Патрике (Пэдди) Овериме, который погиб несколько дней назад в возрасте 30 лет, когда лодка, на которой он находился, столкнулась с большим речным судном недалеко от амстердамского порта.

Матч «Аякса» прервали из-за фаер-шоу в память о погибшем фанате
Video

Трибуны за воротами украсились баннерами в честь Оверима, дым от зажженных фаеров окутал домашнюю арену «Аякса», поэтому судье пришлось оставить игру.

Примерно через 15 минут матч был возобновлен.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Аякс
