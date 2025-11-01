«Динамо» в большинстве не смогло обыграть «Рубин» в матче РПЛ
Футболисты московского «Динамо» сыграли вничью с казанским «Рубином» в гостевом матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча завершилась со счетом 0:0.
На 58-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник «Рубина» Константин Нижегородов.
«Динамо» набрало 17 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» с 19 очками расположился на седьмой строчке.
«Динамо» не может победить в РПЛ уже четыре матча подряд.
В следующем туре подопечные Валерия Карпина 8 ноября примут тольяттинский «Акрон», «Рубин» в тот же день не выезде встретится с «Пари Нижний Новгород».
В параллельном матче махачкалинское «Динамо» дома обыграло «Крылья Советов» со счетом 2:0. Отличились Хуссем Мрезиг (5-я минута) и Мехди Мубарик (78).
