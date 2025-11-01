 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

«Динамо» в большинстве не смогло обыграть «Рубин» в матче РПЛ

Игра 14-го тура РПЛ завершилась со счетом 0:0. «Рубин» с 58-й минуты играл в меньшинстве после удаления Константина Нижегородова
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Футболисты московского «Динамо» сыграли вничью с казанским «Рубином» в гостевом матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась со счетом 0:0.

На 58-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник «Рубина» Константин Нижегородов.

«Динамо» набрало 17 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» с 19 очками расположился на седьмой строчке.

«Динамо» не может победить в РПЛ уже четыре матча подряд.

В следующем туре подопечные Валерия Карпина 8 ноября примут тольяттинский «Акрон», «Рубин» в тот же день не выезде встретится с «Пари Нижний Новгород».

В параллельном матче махачкалинское «Динамо» дома обыграло «Крылья Советов» со счетом 2:0. Отличились Хуссем Мрезиг (5-я минута) и Мехди Мубарик (78).

Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Динамо Москва ФК Рубин Казань
Валерий Карпин фото
Валерий Карпин
футбольный тренер, спортсмен, футболист
2 февраля 1969 года
