Бублик проиграл в полуфинале «Мастерс» в Париже
Представитель Казахстана Александр Бублик не смог выйти в финал турнира ATP серии «Мастерс» в Париже.
В 1/2 финала 28-летний Бублик, 13-й сеяный, уступил канадцу Феликсу Оже-Альяссиму, десятой ракетке мира, со счетом 6:7 (3:7), 4:6.
В решающем матче соперником 25-летнего Оже-Альяссима станет итальянец Янник Синнер (второй номер рейтинга ATP) или представитель Германии Александр Зверев (третий).
Бублик, 16-я ракетка мира, родился в Гатчине (Ленинградская область), за Казахстан он выступает с 2016 года. На его счету восемь титулов ATP, при этом он впервые в карьере дошел до полуфинала на «Мастерс».
Оже-Альяссим также выиграл восемь титулов ATP. В финал «Мастерс» он вышел второй раз в карьере, в прошлом году канадец уступил россиянину Андрею Рублеву в решающем матче в Мадриде.
Турнир в Париже с призовым фондом более €6 млн завершится 2 ноября. Соревнования категории «Мастерс» уступают по престижности только «Большому шлему» и Итоговому турниру ATP.
