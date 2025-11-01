 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Рубин Динамо 1 3,6 x 3,45 2 2,05 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Динамо Махачкала Крылья Советов 1 2,12 x 3,1 2 3,85 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ростов Акрон 1 1,6 x 4 2 5,5 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Зенит Локомотив 1 1,63 x 4,3 2 5,25 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ноттингем Форест Манчестер Юнайтед 1 3,4 x 3,7 2 2,05 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Тоттенхэм Челси 1 2,95 x 3,4 2 2,4 Футбол Германия. Бундеслига. Сезон 25/26 Бавария Байер 1 1,22 x 7 2 11,5 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Оренбург Сочи 1 2,25 x 3,4 2 3,25 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Балтика Ахмат 1 2,5 x 3,05 2 3,05 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Краснодар Спартак 1 2,02 x 3,5 2 3,65 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Милан Рома 1 2,15 x 3,1 2 3,75 Единоборства ММА. UFC Fight Night 263. Лас-Вегас. Главный бой вечера. Полулегкий вес. 5 раундов Стив Гарсия-мл. Дэвид Онама 1 1,72 x 52 2 2,17 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полутяжелый вес Дэвид Бенавидес Энтони Ярд 1 1,09 x 26 2 8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

Игрока «Салавата Юлаева» Броссо дисквалифицировали на один матч за драку

Нападающий «Салавата Юлаева» Броссо дисквалифицирован на один матч КХЛ за драку
Девин Броссо был зачинщиком драки в игре против «Адмирала»
Девин Броссо
Девин Броссо (Фото: телеграм-канал ХК «Салават Юлаев»)

Нападающий «Салавата Юлаева» Девин Броссо дисквалифицирован на один матч. Об этом сообщается на сайте КХЛ.

Канадский форвард был наказан за драку в матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ с владивостокским «Адмиралом» (5:0), который прошел 31 октября.

В начале второго периода форвард «Адмирала» Александр Дарьин сделал подножку за чужими воротами голкиперу «Салавата» Семену Вязовому. За своего партнера сразу вступился Броссо, подравшись с Дарьиным. В результате канадец получил суммарно 17 минут штрафа: две — как зачинщик драки, пять — за саму драку и десять — дисциплинарный штраф. Дарьин отделался только двумя минутами за подножку.

«На основании представленных материалов принято решение переквалифицировать наказание, наложенное на Броссо, на наказание по п. 3.7. ст. 29 дисциплинарного регламента КХЛ (агрессор в драке), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в решении КХЛ.

Сумма штрафа не уточняется, по этой статье регламента она составляет от 50 тыс. до 150 тыс. руб.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp

FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио

Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря

Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO

4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности

The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Салават Юлаев
Материалы по теме
Российский голкипер перешел в худший клуб КХЛ после шести сезонов в НХЛ
Спорт
Аутсайдер КХЛ сменил главного тренера
Спорт
КХЛ назвала лучших игроков октября
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
Насколько вероятна военная интервенция США в Венесуэлу Политика, 16:48
В Курске бизнесмена осудили по делу о хищении при возведении фортификаций Политика, 16:37
Пять интересных фактов об Иране и его экономике РБК и РЭЦ, 16:37
Игрока «Салавата Юлаева» Броссо дисквалифицировали на один матч за драку Спорт, 16:37
В Дагестане десять детей заразились кишечной инфекцией Общество, 16:32
В Дагестане наградили заблокировавшего взлет 30 дронов дальнобойщика Политика, 16:28
Директор музея Пальмиры оценил, как долго продлится восстановление города Политика, 16:25
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
Кухня — главное место в доме. Как переосмыслили советские традиции РБК и Legenda, 16:19
Как спектакль «Игра интересов» в РАМТе сталкивает два мира Life, 16:16
Операция «Нелегал» в Подмосковье привела к выдворению 4,3 тыс. мигрантов Общество, 16:12
Налоговая отказала «Газпрому» в льготах для «Лахта Центра» на ₽3,5 млрд Общество, 16:12
ИИ становится частью команды: как цифровые «сотрудники» меняют бизнес Тренды, 16:10
Суд вернул наследникам российского дипломата 200-летнюю виллу на Босфоре Общество, 16:07
Правительство утвердило новые правила утильсбора и начало их применения Экономика, 16:06