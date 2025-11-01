Игрока «Салавата Юлаева» Броссо дисквалифицировали на один матч за драку

Нападающий «Салавата Юлаева» Броссо дисквалифицирован на один матч КХЛ за драку

Девин Броссо (Фото: телеграм-канал ХК «Салават Юлаев»)

Нападающий «Салавата Юлаева» Девин Броссо дисквалифицирован на один матч. Об этом сообщается на сайте КХЛ.

Канадский форвард был наказан за драку в матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ с владивостокским «Адмиралом» (5:0), который прошел 31 октября.

В начале второго периода форвард «Адмирала» Александр Дарьин сделал подножку за чужими воротами голкиперу «Салавата» Семену Вязовому. За своего партнера сразу вступился Броссо, подравшись с Дарьиным. В результате канадец получил суммарно 17 минут штрафа: две — как зачинщик драки, пять — за саму драку и десять — дисциплинарный штраф. Дарьин отделался только двумя минутами за подножку.

«На основании представленных материалов принято решение переквалифицировать наказание, наложенное на Броссо, на наказание по п. 3.7. ст. 29 дисциплинарного регламента КХЛ (агрессор в драке), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в решении КХЛ.

Сумма штрафа не уточняется, по этой статье регламента она составляет от 50 тыс. до 150 тыс. руб.