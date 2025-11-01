Бывший форвард клубов НХЛ подписал контракт с «Барысом»
Американский форвард Макс Уиллман подписал контракт с «Барысом». Об этом сообщается в телеграм-канале казахстанского клуба КХЛ.
Соглашение с 30-летним нападающим рассчитано до 31 мая 2026 года.
В 2014 году Уиллман был выбран на драфте НХЛ «Баффало Сэйбрз» под общим 121-м номером в пятом раунде. Всего на счету форварда 68 матчей в НХЛ в составе «Нью-Джерси Девилз» и «Филадельфия Флайерз», в которых он набрал десять (7+3) очков.
В минувшем сезоне в составе «Ютика Кометс» Уиллман набрал 30 (10+20) очков в 69 матчах в АХЛ.
В нынешнем сезоне «Фонбет» — КХЛ «Барыс» занимает седьмое место в Восточной конференции, набрав 19 очков в 22 матчах.
