Бывший форвард клубов НХЛ подписал контракт с «Барысом»

Бывший форвард клубов НХЛ американец Уиллман подписал контракт с «Барысом»
Американский нападающий Макс Уиллман продолжит карьеру в КХЛ
Макс Уиллман
Макс Уиллман (Фото: телеграм-канал ХК «Барыс»)

Американский форвард Макс Уиллман подписал контракт с «Барысом». Об этом сообщается в телеграм-канале казахстанского клуба КХЛ.

Соглашение с 30-летним нападающим рассчитано до 31 мая 2026 года.

В 2014 году Уиллман был выбран на драфте НХЛ «Баффало Сэйбрз» под общим 121-м номером в пятом раунде. Всего на счету форварда 68 матчей в НХЛ в составе «Нью-Джерси Девилз» и «Филадельфия Флайерз», в которых он набрал десять (7+3) очков.

В минувшем сезоне в составе «Ютика Кометс» Уиллман набрал 30 (10+20) очков в 69 матчах в АХЛ.

В нынешнем сезоне «Фонбет» — КХЛ «Барыс» занимает седьмое место в Восточной конференции, набрав 19 очков в 22 матчах.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ КХЛ ХК Барыс
