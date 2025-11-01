 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Рубин Динамо 1 3,5 x 3,4 2 2,12 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Динамо Махачкала Крылья Советов 1 2,05 x 3,15 2 4,05 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ростов Акрон 1 1,65 x 3,9 2 5,4 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Зенит Локомотив 1 1,65 x 4,35 2 5,1 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ноттингем Форест Манчестер Юнайтед 1 3,4 x 3,7 2 2,05 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Тоттенхэм Челси 1 2,85 x 3,4 2 2,45 Футбол Германия. Бундеслига. Сезон 25/26 Бавария Байер 1 1,22 x 7 2 11,5 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Оренбург Сочи 1 2,25 x 3,4 2 3,25 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Балтика Ахмат 1 2,55 x 3,05 2 3,05 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Краснодар Спартак 1 2,05 x 3,45 2 3,65 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Милан Рома 1 2,15 x 3,1 2 3,7 Единоборства ММА. UFC Fight Night 263. Лас-Вегас. Главный бой вечера. Полулегкий вес. 5 раундов Стив Гарсия-мл. Дэвид Онама 1 1,72 x 52 2 2,17 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полутяжелый вес Дэвид Бенавидес Энтони Ярд 1 1,09 x 26 2 8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

Сын Роналду забил первый гол за юношескую сборную Португалии до 16 лет

Криштиану Роналду-младший отличился в матче против команды Уэльса на турнире в Турции
Криштиану Роналду-младший
Криштиану Роналду-младший (Фото: IMAGO / Zeljko Hajdinjak / Global Look Press)

Криштиану Роналду-младший забил первый гол в составе юношеской сборной Португалии (игроки не старше 16 лет).

15-летний форвард отличился на 42-й минуте в матче против команды Уэльса на турнире Federation Cup в Турции. Португальцы победили со счетом 3:0, Роналду-младший вышел в стартовом составе и отыграл 62 минуты.

В четверг, 30 октября, Роналду-младший дебютировал в составе юношеской сборной Португалии U16 в игре с Турцией (2:0).

В мае он впервые сыграл и забил гол в составе юношеской сборной Португалии для игроков не старше 15 лет.

Роналду‑младший выступает за юношескую команду саудовского «Ан‑Насра». Его отец, 40-летний Роналду, пятикратный обладатель «Золотого мяча», играет за «Ан-Наср» с 2023 года. В составе сборной Португалии на счету форварда рекордные 225 матчей и 143 гола.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp

FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио

Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря

Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO

4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности

The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка
Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол сборная Португалии по футболу Криштиану Роналду
Криштиану Роналду фото
Криштиану Роналду
спортсмен, футболист
5 февраля 1985 года
Материалы по теме
Роналду и Месси установили два мировых рекорда в один день
Спорт
Роналду ответил на вопрос о завершении карьеры
Спорт
Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом-миллиардером
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
Бывший форвард клубов НХЛ подписал контракт с «Барысом» Спорт, 15:19
3 стратегии от Мосбиржи для начинающих инвесторов #всенабиржу!, 15:18
В Москве ввели новые правила записи к врачу Общество, 15:13
Ученые узнали о способности прививки от COVID продлевать жизнь при раке Технологии и медиа, 15:09
Как оцифровать предприятие без крупных инвестиционных затрат Отрасли, 15:09
WP оценила размер американской военной группировки у берегов Венесуэлы Политика, 15:07
Сын Роналду забил первый гол за юношескую сборную Португалии до 16 лет Спорт, 15:06
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Прощание со звездой «Полицейского с Рублевки» Романом Поповым. Фото Общество, 15:05 
Аналитики оценили изменение спроса на новостройки Москвы за год Недвижимость, 15:05
На крупнейшем в Нью-Мексико НПЗ произошел взрыв Общество, 15:05
В Минобороны заявили о возможном создании в АТР «прямого аналога НАТО» Политика, 15:03
Год назад в России узаконили майнинг. Что изменилось и что дальше Крипто, 15:03
Мосгордума перенесла крайний срок оплаты ЖКУ на 15-е число Общество, 15:01
Чем важны структурные продукты для инвестиций в полисы страхования жизни Отрасли, 14:59