Сын Роналду забил первый гол за юношескую сборную Португалии до 16 лет
Криштиану Роналду-младший забил первый гол в составе юношеской сборной Португалии (игроки не старше 16 лет).
15-летний форвард отличился на 42-й минуте в матче против команды Уэльса на турнире Federation Cup в Турции. Португальцы победили со счетом 3:0, Роналду-младший вышел в стартовом составе и отыграл 62 минуты.
В четверг, 30 октября, Роналду-младший дебютировал в составе юношеской сборной Португалии U16 в игре с Турцией (2:0).
В мае он впервые сыграл и забил гол в составе юношеской сборной Португалии для игроков не старше 15 лет.
Роналду‑младший выступает за юношескую команду саудовского «Ан‑Насра». Его отец, 40-летний Роналду, пятикратный обладатель «Золотого мяча», играет за «Ан-Наср» с 2023 года. В составе сборной Португалии на счету форварда рекордные 225 матчей и 143 гола.
