Сын Роналду забил первый гол за юношескую сборную Португалии до 16 лет

Криштиану Роналду-младший отличился в матче против команды Уэльса на турнире в Турции

Криштиану Роналду-младший (Фото: IMAGO / Zeljko Hajdinjak / Global Look Press)

Криштиану Роналду-младший забил первый гол в составе юношеской сборной Португалии (игроки не старше 16 лет).

15-летний форвард отличился на 42-й минуте в матче против команды Уэльса на турнире Federation Cup в Турции. Португальцы победили со счетом 3:0, Роналду-младший вышел в стартовом составе и отыграл 62 минуты.

В четверг, 30 октября, Роналду-младший дебютировал в составе юношеской сборной Португалии U16 в игре с Турцией (2:0).

В мае он впервые сыграл и забил гол в составе юношеской сборной Португалии для игроков не старше 15 лет.

Роналду‑младший выступает за юношескую команду саудовского «Ан‑Насра». Его отец, 40-летний Роналду, пятикратный обладатель «Золотого мяча», играет за «Ан-Наср» с 2023 года. В составе сборной Португалии на счету форварда рекордные 225 матчей и 143 гола.