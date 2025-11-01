Чемпиона мира и Европы Виейра уволили из худшего клуба Серии А

Чемпиона мира и Европы Патрика Вийера уволили из «Дженоа»

«Дженоа» занимает последнюю строчку в чемпионате Италии с тремя очками в девяти матчах

Патрик Вийера (Фото: Simone Arveda / Getty Images)

Патрик Виейра покинул пост главного тренера «Дженоа». Об этом сообщается на сайте итальянского клуба.

И.о. главного тренера стал Роберто Мургита, которому будет помогать бывший футболист «Зенита» и сборной Италии Доменико Кришито.

49-летний Виейра возглавил «Дженоа» в ноябре 2024 года. Прошлый сезон команда завершила на 13-м месте, в нынешнем выступает неудачно — лишь очко в девяти турах и последняя строчка в Серии А.

Виейра ранее тренировал американский «Нью-Йорк Сити», английский «Кристал Пэлас», французские «Страсбур» и «Ниццу». В качестве игрока француз три раза становился чемпионом Англии (с «Арсеналом») и четыре раза — Италии (с «Миланом» и «Интером»). Вместе со сборной Франции он выиграл чемпионат мира (1998) и Европы (2000), всего за национальную команду Виейра провел 107 матчей и забил шесть голов.