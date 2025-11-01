Аутсайдер КХЛ сменил главного тренера
Владимир Крикунов покинул пост главного тренера «Сочи». Об этом сообщается в телеграм-канале клуба КХЛ.
75-летний Крикунов, бывший тренер сборной России, возглавил «Сочи» в начале августа. В нынешнем сезоне «Фонбет» — КХЛ команда набрала только 10 очков в 18 матчах и занимает последнее место во всей лиге.
«Сочи» вместо Крикунова возглавил 46-летний Дмитрий Михайлов, который до этого был старшим тренером в команде.
Ранее Михайлов работал в системе петербургского СКА, а также был тренером в системе сборных России. В течение трех лет он сотрудничал с образовательным центром «Сириус», выступал с лекциями для коллег, а также принимал участие в Кубке Сириуса с юношеской сборной России до 16 лет.
Крикунов перешел на должность тренера-консультанта, он продолжит работу с командой и будет помогать штабу.
