Спорт⁠,
0

Аутсайдер КХЛ сменил главного тренера

Дмитрий Михайлов сменил Владимира Крикунова на посту главного тренера «Сочи»
Дмитрий Михайлов возглавил «Сочи» вместо 75-летнего Владимира Крикунова
Дмитрий Михайлов
Дмитрий Михайлов (Фото: телеграм-канал ХК «Сочи»)

Владимир Крикунов покинул пост главного тренера «Сочи». Об этом сообщается в телеграм-канале клуба КХЛ.

75-летний Крикунов, бывший тренер сборной России, возглавил «Сочи» в начале августа. В нынешнем сезоне «Фонбет» — КХЛ команда набрала только 10 очков в 18 матчах и занимает последнее место во всей лиге.

«Сочи» вместо Крикунова возглавил 46-летний Дмитрий Михайлов, который до этого был старшим тренером в команде.

Ранее Михайлов работал в системе петербургского СКА, а также был тренером в системе сборных России. В течение трех лет он сотрудничал с образовательным центром «Сириус», выступал с лекциями для коллег, а также принимал участие в Кубке Сириуса с юношеской сборной России до 16 лет.

Крикунов перешел на должность тренера-консультанта, он продолжит работу с командой и будет помогать штабу.

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ Владимир Крикунов Дмитрий Михайлов
