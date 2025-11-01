КХЛ назвала лучших игроков октября
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) определила лучших игроков прошедшего месяца.
Лучшим вратарем во второй раз в карьере стал Александр Самойлов («Северсталь»). В октябре на его счету семь побед в десяти матчах. Голкипер дважды сыграл на ноль, отразил 91,38% бросков, а его коэффициент надежности составил 1,99.
Лучшим защитником впервые в карьере признан американец Митчелл Миллер («Ак Барс»), на счету которого 12 (3+9) очков в 11 матчах октября.
Лучшим нападающим впервые в карьере стал Константин Окулов («Авангард»), набравший 15 (5+10) очков в 11 встречах.
18-летний форвард Александр Жаровский («Салават Юлаев»), набравший 12 (4+8) очков в 12 матчах, впервые в карьере был признан лучшим новичком месяца в КХЛ.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp
FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио
Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря
Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO
4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности
The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка