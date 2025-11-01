КХЛ назвала лучших игроков октября

Самойлов, Миллер, Окулов и Жаровский признаны лучшими игроками КХЛ в октябре

Лучшим вратарем стал Александр Самойлов, защитником Митчелл Миллер, форвардом — Константин Окулов, новичком — Александр Жаровский

Константин Окулов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) определила лучших игроков прошедшего месяца.

Лучшим вратарем во второй раз в карьере стал Александр Самойлов («Северсталь»). В октябре на его счету семь побед в десяти матчах. Голкипер дважды сыграл на ноль, отразил 91,38% бросков, а его коэффициент надежности составил 1,99.

Лучшим защитником впервые в карьере признан американец Митчелл Миллер («Ак Барс»), на счету которого 12 (3+9) очков в 11 матчах октября.

Лучшим нападающим впервые в карьере стал Константин Окулов («Авангард»), набравший 15 (5+10) очков в 11 встречах.

18-летний форвард Александр Жаровский («Салават Юлаев»), набравший 12 (4+8) очков в 12 матчах, впервые в карьере был признан лучшим новичком месяца в КХЛ.