Россиянка Блинкова вышла в финал турнира WTA в Цзюцзяне

Российская теннисистка вышла в финал турнира в Китае

Анна Блинкова в 1/2 финала в Цзюцзяне обыграла Доминику Шалкову из Чехии

Анна Блинкова (Фото: Al Bello / Getty Images)

Российская теннисистка Анна Блинкова вышла в финал турнира WTA в Цзюцзяне (Китай).

В 1/2 финала 27-летняя россиянка обыграла чешку Доминику Шалкову, 151-ю ракетку мира, со счетом 6:4, 6:4.

В решающем матче соперницей Блинковой станет победительница пары Лилли Таггер (Австрия, 235-й номер рейтинга WTA) — Виктория Голубич (Швейцария, 53).

Блинкова занимает 95-е место в мировом рейтинге (десятая из россиянок), на ее счету один титул WTA в Клуж-Напоке (Румыния) в 2022 году. Кроме того, россиянка в мае 2023-го играла в финале в Страсбурге.

Турнир в Цзюцзяне категории WTA 250 завершится 2 ноября. Призовой фонд соревнований составляет $275 тыс.

В первом круге в Цзюцзяне выступали сразу пять россиянок (Алина Корнеева, Анастасия Захарова, Полина Кудерметова и Елена Приданкина), но дальше второго раунда прошла только Блинкова.