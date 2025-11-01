 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Рубин Динамо 1 3,5 x 3,4 2 2,13 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Динамо Махачкала Крылья Советов 1 2,1 x 3,05 2 4,05 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ростов Акрон 1 1,62 x 4 2 5,4 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Зенит Локомотив 1 1,58 x 4,4 2 5,9 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ноттингем Форест Манчестер Юнайтед 1 3,4 x 3,7 2 2,05 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Тоттенхэм Челси 1 2,75 x 3,45 2 2,5 Футбол Германия. Бундеслига. Сезон 25/26 Бавария Байер 1 1,2 x 7,2 2 11,5 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Оренбург Сочи 1 2,3 x 3,35 2 3,1 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Балтика Ахмат 1 2,6 x 3,1 2 2,9 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Краснодар Спартак 1 2,05 x 3,45 2 3,65 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Милан Рома 1 2,18 x 3,1 2 3,65 Единоборства ММА. UFC Fight Night 263. Лас-Вегас. Главный бой вечера. Полулегкий вес. 5 раундов Стив Гарсия-мл. Дэвид Онама 1 1,72 x 52 2 2,17 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полутяжелый вес Дэвид Бенавидес Энтони Ярд 1 1,09 x 26 2 8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

Российская теннисистка вышла в финал турнира в Китае

Россиянка Блинкова вышла в финал турнира WTA в Цзюцзяне
Анна Блинкова в 1/2 финала в Цзюцзяне обыграла Доминику Шалкову из Чехии
Анна Блинкова
Анна Блинкова (Фото: Al Bello / Getty Images)

Российская теннисистка Анна Блинкова вышла в финал турнира WTA в Цзюцзяне (Китай).

В 1/2 финала 27-летняя россиянка обыграла чешку Доминику Шалкову, 151-ю ракетку мира, со счетом 6:4, 6:4.

В решающем матче соперницей Блинковой станет победительница пары Лилли Таггер (Австрия, 235-й номер рейтинга WTA) — Виктория Голубич (Швейцария, 53).

Блинкова занимает 95-е место в мировом рейтинге (десятая из россиянок), на ее счету один титул WTA в Клуж-Напоке (Румыния) в 2022 году. Кроме того, россиянка в мае 2023-го играла в финале в Страсбурге.

Турнир в Цзюцзяне категории WTA 250 завершится 2 ноября. Призовой фонд соревнований составляет $275 тыс.

В первом круге в Цзюцзяне выступали сразу пять россиянок (Алина Корнеева, Анастасия Захарова, Полина Кудерметова и Елена Приданкина), но дальше второго раунда прошла только Блинкова.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp

FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио

Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря

Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO

4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности

The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
теннис WTA Анна Блинкова
Материалы по теме
Российская теннисистка решила сменить гражданство на узбекистанское
Спорт
Россиянка выиграла только два гейма в 1/4 финала турнира WTA в Индии
Спорт
Россиянка в 20 лет впервые в карьере вышла в финал турнира WTA
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
«Мао, нихао»: как увлечение китайским помогло построить свой бизнес Стиль, 12:13
Российская туристка получила срок за поджог тополиного пуха в Сеуле Общество, 12:10
Зарубежные инвестиции без инфраструктурного риска: страновые индексы #всенабиржу!, 12:04
Демобилизованных военных поддержат деньгами на открытие бизнеса Общество, 12:03
Хоккеиста «Спартака» дисквалифицировали на месяц за кокаин Спорт, 12:02
Маск заявил, что Байден запретил возвращать астронавтов с МКС до выборов Политика, 12:01
Как охотятся кадровые браконьеры: 11 методов агрессивного хантинга Образование, 11:58
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
Бывшая подруга потребовала с экс-министра торговли Подмосковья алименты Общество, 11:56
Туроператор отверг версию захвата российских туристов для работы в Мьянме Общество, 11:56
В Москве началось прощание с актером Романом Поповым Общество, 11:49
Друг актера Романа Попова рассказал, что тот просил кремировать его Общество, 11:48
Клуб КХЛ «Амур» лишился главного тренера из-за вирусной инфекции Спорт, 11:47
Ирада Зейналова стала чрезвычайным и полномочным послом России Политика, 11:44
Перспективные направления развития ИТ-сектора на ближайшие 5 лет РБК х Ростелеком, 11:42