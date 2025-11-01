Украинская штангистка отказалась от фото с россиянкой на юниорском ЧЕ
Украинская тяжелоатлетка Алина Дадерко отказалась делать совместную фотографию с россиянкой Полиной Павлович на юниорском чемпионате Европы, который проходит в Албании, передает ТАСС.
В весовой категории до 63 кг Дадерко завоевала серебро, Павлович — бронзу. Лучшей стала Экиледа Царья из Албании.
После исполнения гимна Дадерко спрыгнула с пьедестала и ушла, украинка отказалась от традиционного совместного фото призеров.
Российские спортсмены выступают на чемпионате Европы в нейтральном статусе.
После начала военной операции на Украине в 2022 году украинские спортсмены отказываются от приветствий, рукопожатий и совместных фотографий с россиянами и белорусами на соревнованиях. В частности, соответствующие рекомендации на Олимпиаде -2024 в Париже им дал Национальный олимпийский комитет Украины.
