Украинская штангистка отказалась от фото с россиянкой на юниорском ЧЕ

Украинская тяжелоатлетка Дадерко отказалась фотографироваться с россиянкой на ЧЕ
Россиянка Полина Павлович стала бронзовым призером турнира в Албании, Алина Дадерко — серебряным. После исполнения гимна украинка сошла с пьедестала, отказавшись от традиционного совместного фото призеров
Алина Дадерко
Алина Дадерко (Фото: Тернопольская областная государственная администрация)

Украинская тяжелоатлетка Алина Дадерко отказалась делать совместную фотографию с россиянкой Полиной Павлович на юниорском чемпионате Европы, который проходит в Албании, передает ТАСС.

В весовой категории до 63 кг Дадерко завоевала серебро, Павлович — бронзу. Лучшей стала Экиледа Царья из Албании.

После исполнения гимна Дадерко спрыгнула с пьедестала и ушла, украинка отказалась от традиционного совместного фото призеров.

Российские спортсмены выступают на чемпионате Европы в нейтральном статусе.

После начала военной операции на Украине в 2022 году украинские спортсмены отказываются от приветствий, рукопожатий и совместных фотографий с россиянами и белорусами на соревнованиях. В частности, соответствующие рекомендации на Олимпиаде -2024 в Париже им дал Национальный олимпийский комитет Украины.

Иван Витченко Иван Витченко
тяжелая атлетика
