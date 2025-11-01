 Перейти к основному контенту
Спорт
0

Медведев в 1/4 финала «Мастерс» проиграл Звереву впервые с 2023 году

Медведев в 1/4 финала «Мастерс» в Париже проиграл Звереву впервые с 2023 года
Российский теннисист уступил третьей ракетке мире впервые за шесть последних матчей
Даниил Медведев
Даниил Медведев (Фото: Julian Finney / Getty Images)

Российский теннисист Даниил Медведев не смог выйти в полуфинал турнира ATP серии «Мастерс» в Париже.

В 1/4 финала 29-летний Медведев, 11-й сеяный, уступил представителю Германии Александру Звереву, третьей ракетке мира, со счетом 6:2, 3:6, 6:7 (5:7).

В личных встречах у Медведева и Зверева счет стал 14–8 в пользу россиянина, который до этого выиграл у немца пять раз подряд. До этой встречи последний раз Зверев побеждал Медведева в августе 2023 в Цинциннати.

Следующим соперником Зверева станет итальянец Янник Синнер (второй номер рейтинга ATP).

Медведев, занимающий сейчас 13-ю строчку в рейтинге ATP, в 2022 году на протяжении 16 недель был первой ракеткой мира. В его активе 21 титул ATP.

Турнир в Париже с призовым фондом более €6 млн завершится 2 ноября. Соревнования категории «Мастерс» уступают по престижности только «Большому шлему» и Итоговому турниру ATP.

