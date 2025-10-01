ЦСКА по пенальти победил «Локомотив» в Кубке России
«Локомотив» проиграл ЦСКА в серии пенальти в московском дерби в рамках пятого тура группового этапа «Фонбет» — Кубка России.
Основное время матча группы D на арене «железнодорожников» завершилось со счетом 0:0.
В серии пенальти точнее были игроки ЦСКА — 4:2. У «Локомотива» свои попытки не реализовали Алексей Батраков и Артем Тимофеев.
В параллельном матче «Балтика» разгромила «Акрон» со счетом 3:0. Тольяттинский клуб остался вдесятером на 69-й минуте после удаления Дениса Попенкова.
В шестом туре ЦСКА примет «Акрон» 21 октября, а «Локомотив» 23 октября сыграет в Калининграде с «Балтикой».
ЦСКА и «Локомотив» (по 10 очков) обеспечили себе участие в четвертьфинале «пути РПЛ».
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Дуров дал интервью американскому журналисту
Дуров рассказал о покушении на него и последствиях
Экс-глава Минобороны Великобритании призвал «задушить» Крым
Стубб заявил об изменении позиции Трампа по Украине
В США официально наступил шатдаун
Польша отказалась выполнять призыв Зеленского закрыть Балтийское море
Орбан сравнил возможности России и Европы
Магнитная буря на Земле продолжалась более 30 часов
Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов