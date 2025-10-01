ЦСКА по пенальти победил «Локомотив» в Кубке России

Основное время матча завершилось без голов. В серии пенальти точнее были игроки ЦСКА — 4:2. ЦСКА и «Локомотив» обеспечили себе участие в четвертьфинале «пути РПЛ»

Фото: Телеграм-канал ПФК ЦСКА

«Локомотив» проиграл ЦСКА в серии пенальти в московском дерби в рамках пятого тура группового этапа «Фонбет» — Кубка России.

Основное время матча группы D на арене «железнодорожников» завершилось со счетом 0:0.

В серии пенальти точнее были игроки ЦСКА — 4:2. У «Локомотива» свои попытки не реализовали Алексей Батраков и Артем Тимофеев.

В параллельном матче «Балтика» разгромила «Акрон» со счетом 3:0. Тольяттинский клуб остался вдесятером на 69-й минуте после удаления Дениса Попенкова.

В шестом туре ЦСКА примет «Акрон» 21 октября, а «Локомотив» 23 октября сыграет в Калининграде с «Балтикой».

ЦСКА и «Локомотив» (по 10 очков) обеспечили себе участие в четвертьфинале «пути РПЛ».