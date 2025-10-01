 Перейти к основному контенту
Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Сельта ПАОК 1 1,73 x 3,8 2 4,7 Футбол Лига конференций УЕФА. Общий этап Динамо Кристал Пэлас 1 5,2 x 4,1 2 1,62 Футбол Россия. Премьер-Лига Краснодар Ахмат 1 1,63 x 4 2 5,3 Футбол Россия. Премьер-Лига Динамо Локомотив 1 1,95 x 3,8 2 3,65 Футбол Англия. Премьер-Лига Челси Ливерпуль 1 2,85 x 3,75 2 2,3 Единоборства MMA. UFC 320. Лас-Вегас. Титульный бой. Полутяжелый вес. 5 раундов Магомед Анкалаев Алекс Перейра 1 1,25 x 65 2 4,15 Единоборства MMA. UFC 320. Лас-Вегас. Титульный бой. Легчайший вес. 5 раундов Мераб Двалишвили Кори Сэндхэген 1 1,2 x 66 2 4,8 Единоборства MMA. UFC 320. Лас-Вегас Иржи Прохазка Халил Раунтри 1 1,52 x 56 2 2,6 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
ЦСКА по пенальти победил «Локомотив» в Кубке России

Основное время матча завершилось без голов. В серии пенальти точнее были игроки ЦСКА — 4:2. ЦСКА и «Локомотив» обеспечили себе участие в четвертьфинале «пути РПЛ»
Фото: Телеграм-канал ПФК ЦСКА
Фото: Телеграм-канал ПФК ЦСКА

«Локомотив» проиграл ЦСКА в серии пенальти в московском дерби в рамках пятого тура группового этапа «Фонбет» — Кубка России.

Основное время матча группы D на арене «железнодорожников» завершилось со счетом 0:0.

В серии пенальти точнее были игроки ЦСКА — 4:2. У «Локомотива» свои попытки не реализовали Алексей Батраков и Артем Тимофеев.

В параллельном матче «Балтика» разгромила «Акрон» со счетом 3:0. Тольяттинский клуб остался вдесятером на 69-й минуте после удаления Дениса Попенкова.

В шестом туре ЦСКА примет «Акрон» 21 октября, а «Локомотив» 23 октября сыграет в Калининграде с «Балтикой».

ЦСКА и «Локомотив» (по 10 очков) обеспечили себе участие в четвертьфинале «пути РПЛ».

Анна Сатдинова
Футбол Кубок России по футболу ФК ЦСКА ФК Локомотив Москва
