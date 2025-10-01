 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

«Спартак» без Станковича вырвал победу в Кубке России на 93-й минуте

«Спартак» вырвал победу у «Пари НН» на 93-й минуте
Матч «Пари НН» — «Спартак» завершился со счетом 1:2. «Спартак» выиграл третий матч подряд после дисквалификации Станковича и вышел в четвертьфинал плей-офф Кубка России
Фото: Телеграм-канал ФК «Спартак»
Фото: Телеграм-канал ФК «Спартак»

Московский «Спартак» победил «Пари НН» в гостевом матче пятого тура группового этапа «Фонбет» — Кубка России и гарантировал себе выход в четвертьфинал.

Игра в Нижнем Новгороде закончилась со счетом 1:2.

У гостей на 17-й минуте пенальти реализовал Ливай Гарсия.

Хозяева ответили голом Хуана Боселли со штрафного на 28-й.

На 83-й минуте Свен Карич оставил нижегородцев вдесятером.

На третьей компенсированной минуте Жедсон Фернандеш забил победный гол «Спартака».

«Спартак» играл без главного тренера Деяна Станковича, отстраненного на месяц за оскорбление арбитра, и одержал третью победу подряд (с учетом РПЛ).

«Спартак» идет вторым в группе C, у него десять очков. У «Пари НН» три очка и третье место.

В заключительном туре «Спартак» 21 октября сыграет в гостях с махачкалинским «Динамо», также обеспечившим себе выход в плей-офф. «Пари НН» 22 октября сыграет с «Ростовом».

Первые две команды в группе выходят в четвертьфинал верхней сетки («путь РПЛ»), занявшая третье место — в плей-офф нижней сетки («путь регионов»).

В РПЛ «Спартак» идет пятым, «Пари НН» — предпоследним, 15-м.

«Спартак» играл с нижегородцами второй раз за четыре дня — 28 сентября в 10-м туре РПЛ «красно-белые» победили со счетом 3:0.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Кубок России по футболу ФК Спартак Москва ФК Пари Нижний Новгород
