«Спартак» без Станковича вырвал победу в Кубке России на 93-й минуте
Московский «Спартак» победил «Пари НН» в гостевом матче пятого тура группового этапа «Фонбет» — Кубка России и гарантировал себе выход в четвертьфинал.
Игра в Нижнем Новгороде закончилась со счетом 1:2.
У гостей на 17-й минуте пенальти реализовал Ливай Гарсия.
Хозяева ответили голом Хуана Боселли со штрафного на 28-й.
На 83-й минуте Свен Карич оставил нижегородцев вдесятером.
На третьей компенсированной минуте Жедсон Фернандеш забил победный гол «Спартака».
«Спартак» играл без главного тренера Деяна Станковича, отстраненного на месяц за оскорбление арбитра, и одержал третью победу подряд (с учетом РПЛ).
«Спартак» идет вторым в группе C, у него десять очков. У «Пари НН» три очка и третье место.
В заключительном туре «Спартак» 21 октября сыграет в гостях с махачкалинским «Динамо», также обеспечившим себе выход в плей-офф. «Пари НН» 22 октября сыграет с «Ростовом».
Первые две команды в группе выходят в четвертьфинал верхней сетки («путь РПЛ»), занявшая третье место — в плей-офф нижней сетки («путь регионов»).
В РПЛ «Спартак» идет пятым, «Пари НН» — предпоследним, 15-м.
«Спартак» играл с нижегородцами второй раз за четыре дня — 28 сентября в 10-м туре РПЛ «красно-белые» победили со счетом 3:0.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Дуров дал интервью американскому журналисту
Дуров рассказал о покушении на него и последствиях
Экс-глава Минобороны Великобритании призвал «задушить» Крым
Стубб заявил об изменении позиции Трампа по Украине
В США официально наступил шатдаун
Польша отказалась выполнять призыв Зеленского закрыть Балтийское море
Орбан сравнил возможности России и Европы
Магнитная буря на Земле продолжалась более 30 часов
Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов