Клуб Слуцкого второй раз забил первым, но потерял очки в Лиге чемпионов
«Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий, сыграл вничью с корейским «Ульсаном» во втором туре азиатской Лиги чемпионов.
Матч завершился со счетом 1:1.
Шанхайская команда открыла счет на 48-й минуте благодаря голу Луиса Нлаво. «Ульсан» на 62-й ответил голом Густава Людвигсона.
В первом туре «Шэньхуа» проиграл корейскому «Канвону» (1:2), открыв счет в матче.
В турнирной таблице клуб Слуцкого занимает девятое место, набрав за два матча одно очко. Его следующим соперником в Лиге чемпионов будет «Сеул» 22 октября.
