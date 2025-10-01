«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого второй раз потерял очки в азиатской Лиге чемпионов

Клуб Слуцкого второй раз забил первым, но потерял очки в Лиге чемпионов

«Шанхай Шэньхуа» сыграл вничью с «Ульсаном» — 1:1. Всего на счету команды Слуцкого одно очко в двух матчах

«Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий, сыграл вничью с корейским «Ульсаном» во втором туре азиатской Лиги чемпионов.

Матч завершился со счетом 1:1.

Шанхайская команда открыла счет на 48-й минуте благодаря голу Луиса Нлаво. «Ульсан» на 62-й ответил голом Густава Людвигсона.

В первом туре «Шэньхуа» проиграл корейскому «Канвону» (1:2), открыв счет в матче.

В турнирной таблице клуб Слуцкого занимает девятое место, набрав за два матча одно очко. Его следующим соперником в Лиге чемпионов будет «Сеул» 22 октября.