Гимнастка Мельникова выиграла личное многоборье на чемпионате России

Тройку призеров составили Ангелина Мельникова, Людмила Рощина и Мария Агафонова

Ангелина Мельникова (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Олимпийская чемпионка Токио в командных соревнованиях Ангелина Мельникова завоевала золото в личном многоборье на чемпионате России в Сириусе.

Результат Мельниковой — 55,665 балла. Второй стала Людмила Рощина (55,325), третьей — Мария Агафонова (53,632).

После выступления Мельникова призналась, что разозлилась на себя после падения с бревна. «Это мое третье падение за два дня. Это перебор», — сказала гимнастка в эфире «Матч ТВ».

По ее словам, в личном многоборье ей помог опыт. «Я умею в таком тяжелом состоянии распределить силы и подойти к снаряду, сделать свою программу. Девочки пока не справляются», — добавила она.

Мельникова — чемпионка мира 2021 года в многоборье. На ее счету две бронзы Игр в Токио (вольные упражнения, личное многоборье) и серебро Олимпиады-2016 в команде.

В сентябре Мельникова впервые с 2021 года выступила на турнире FIG — на World Challenge Cup в Париже, где победила на бревне, заняла второе место в вольных упражнениях и стала пятой в опорном прыжке.