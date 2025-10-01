В Израиле узнали о планах федерации вызвать в сборную российского вратаря
Израильская футбольная ассоциация (IFA) снова рассматривает возможность вызвать в национальную сборную российского вратаря Никиту Хайкина из-за проблем с другими голкиперами, пишет Walla.
Хайкин в 2016–2018 годах играл в чемпионате Израиля и имеет гражданство страны. Из Израиля он перебрался в Норвегию, где выступает за «Будё-Глимт» и, как стало известно в мае, решил получить норвежский паспорт.
Основные вратари сборной Израиля Даниэль Перец и Омри Глазер получают недостаточно игровой практики в «Гамбурге» и «Црвене Звезде» соответственно. Перец в этом сезоне еще не играл, у Глазера — два матча.
При этом Хайкина трудно будет убедить играть за сборную Израиля, поскольку он, скорее, видит себя в команде Норвегии, отмечает издание.
УЕФА на этой неделе мог отстранить сборную Израиля от Лиги наций, но разрешить ей доиграть квалификационный турнир чемпионата мира, писала The Guardian. Позднее стало известно, что вопрос о санкциях отложили из-за мирного плана президента США Дональда Трампа.
Хайкин играл за юношеские и молодежную сборные России, получал вызов в основную сборную, но так и не сыграл за нее.
Сборная России отстранена от турниров ФИФА и УЕФА с 2022 года из-за военной операции на Украине.
