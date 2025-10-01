 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Фонбет Кубок России Локомотив ЦСКА 1 2,7 x 3,65 2 2,65 Футбол Фонбет Кубок России Пари НН Спартак 1 6,45 x 4,3 2 1,53 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Карабах Копенгаген 1 3,25 x 3,45 2 2,2 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Монако Манчестер Сити 1 6,35 x 5,1 2 1,46 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Барселона ПСЖ 1 1,77 x 4,4 2 4,3 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Сельта ПАОК 1 1,73 x 3,8 2 4,7 Футбол Лига конференций УЕФА. Общий этап Динамо Кристал Пэлас 1 5,3 x 4,1 2 1,6 Единоборства MMA. UFC 320. Лас-Вегас. Титульный бой. Полутяжелый вес. 5 раундов Магомед Анкалаев Алекс Перейра 1 1,22 x 66 2 4,5 Единоборства MMA. UFC 320. Лас-Вегас. Титульный бой. Легчайший вес. 5 раундов Мераб Двалишвили Кори Сэндхэген 1 1,2 x 66 2 4,8 Единоборства MMA. UFC 320. Лас-Вегас Иржи Прохазка Халил Раунтри 1 1,52 x 56 2 2,6 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

В Израиле узнали о планах федерации вызвать в сборную российского вратаря

Walla: в сборной Израиля хотят вызвать российского вратаря Хайкина
Основные голкиперы сборной Израиля Перец и Глазер получают недостаточно игровой практики. В футбольной ассоциации начали думать о приглашении в команду вратаря «Будё-Глимт» Хайкина, у которого есть паспорт Израиля
Никита Хайкин
Никита Хайкин (Фото: imago-images.de / Global Look Press)

Израильская футбольная ассоциация (IFA) снова рассматривает возможность вызвать в национальную сборную российского вратаря Никиту Хайкина из-за проблем с другими голкиперами, пишет Walla.

Хайкин в 2016–2018 годах играл в чемпионате Израиля и имеет гражданство страны. Из Израиля он перебрался в Норвегию, где выступает за «Будё-Глимт» и, как стало известно в мае, решил получить норвежский паспорт.

Основные вратари сборной Израиля Даниэль Перец и Омри Глазер получают недостаточно игровой практики в «Гамбурге» и «Црвене Звезде» соответственно. Перец в этом сезоне еще не играл, у Глазера — два матча.

При этом Хайкина трудно будет убедить играть за сборную Израиля, поскольку он, скорее, видит себя в команде Норвегии, отмечает издание.

УЕФА на этой неделе мог отстранить сборную Израиля от Лиги наций, но разрешить ей доиграть квалификационный турнир чемпионата мира, писала The Guardian. Позднее стало известно, что вопрос о санкциях отложили из-за мирного плана президента США Дональда Трампа.

Хайкин играл за юношеские и молодежную сборные России, получал вызов в основную сборную, но так и не сыграл за нее.

Сборная России отстранена от турниров ФИФА и УЕФА с 2022 года из-за военной операции на Украине.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Дуров дал интервью американскому журналисту

Дуров рассказал о покушении на него и последствиях

Экс-глава Минобороны Великобритании призвал «задушить» Крым

Стубб заявил об изменении позиции Трампа по Украине

В США официально наступил шатдаун

Польша отказалась выполнять призыв Зеленского закрыть Балтийское море

Орбан сравнил возможности России и Европы

Магнитная буря на Земле продолжалась более 30 часов

Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол Израиль смена гражданства ЧМ-2026 Никита Хайкин
Материалы по теме
Клуб с российским вратарем вырвал ничью на старте основного раунда ЛЧ
Спорт
The Guardian назвала турниры, от которых УЕФА хочет отстранить Израиль
Спорт
Российский вратарь Хайкин начал процедуру получения гражданства Норвегии
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 сентября
EUR ЦБ: 97,14 (-0,54) Инвестиции, 30 сен, 16:07 Курс доллара на 30 сентября
USD ЦБ: 82,87 (-0,74) Инвестиции, 30 сен, 16:07
Греф пожелал фонду из ОАЭ не пожалеть об инвестициях в «Сбер» Финансы, 17:21
118 стран, 50 соглашений: организаторы подвели итоги World atomic week Отрасли, 17:19
Суд арестовал обвиняемого в убийстве сотрудницы банка в Москве мужчину Общество, 17:13
Фицо не приехал на саммит ЕС из-за проблем со здоровьем Политика, 17:09
В Ульяновске пришедшая в гости бабушка нашла внучек и невестку мертвыми Общество, 17:02
Деньги, время и внимание: как инвестировать в искусство РБК и СберПервый, 17:01
РТС предупредил о закрытии ряда частных АЗС из-за нерентабельности Экономика, 16:56
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
Суд в Индии признал рецепт с разборчивым почерком частью права на жизнь Общество, 16:51
Ученые заявили о потере почти 25% объема швейцарских ледников за 10 лет Общество, 16:46
Крадущийся тигр на шелковом пути: как развивается торговля с Узбекистаном РБК и РЭЦ, 16:45
Эксперты отметили прогресс в создании истребителя шестого поколения Китая Политика, 16:42
Мотоциклам и электрокарам разрешили бесплатно парковаться в Подмосковье Авто, 16:41
В Белоруссии впервые за 40 лет разрешили охотиться на рысь Общество, 16:39
В России разработают первый ГОСТ на безалкогольное вино Вино, 16:36