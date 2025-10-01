 Перейти к основному контенту
Кузнецова и Федерер стали номинантами на включение в Зал теннисной славы

Кузнецову и Федерера номинировали на включение в Зал теннисной славы
Помимо Кузнецовой и Федерера, на включение в Зал славы претендует аргентинец дель Потро. Ранее в Зал славы из россиян включили Сафина, Кафельникова и Шарапову
Светлана Кузнецова
Светлана Кузнецова (Фото: Francois Nel / Getty Images)

Россиянка Светлана Кузнецова, швейцарец Роджер Федерер и аргентинец Хуан Мартин дель Потро составили тройку претендентов на включение в Международный зал теннисной славы в 2026 году. Голосование за кандидатов открылось на сайте Зала славы.

В активе Кузнецовой 18 побед на турнирах под эгидой WTA в одиночном разряде. Она два раза выиграла турниры «Большого шлема» — US Open (2004) и «Ролан Гаррос» (2009). Кузнецова не играла с лета 2021 года.

Федерер, победитель 20 турниров «Большого шлема», завершил карьеру в 2022 году. Швейцарец шесть раз становился победителем Итогового турнира ATP в одиночном разряде. В общей сложности выиграл 111 турниров ATP (из них 103 в одиночном разряде). Был первой ракеткой мира на протяжении 310 недель.

Дель Потро выиграл 22 турнира, в том числе US Open в 2009 году.

В 2025 году в Зал славы ввели Марию Шарапову — она стала третьим представителем России, удостоенным этой чести, после Марата Сафина (2016) и Евгения Кафельникова (2019).

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
теннис Светлана Кузнецова Роджер Федерер
