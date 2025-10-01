 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0
Эксклюзив

Тарасова назвала смешными разговоры о возвращении Камилы Валиевой

Татьяна Тарасова уверена, что фигуристка на данный момент не готова к соревнованиям. И конкурировать со спортсменками, которые вышли на первые роли за время дисквалификации Валиевой, будет крайне трудно
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / ТАСС
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / ТАСС

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «РБК Спорт» выразила недовольство шумихой в СМИ из-за планов фигуристки Камилы Валиевой возобновить спортивную карьеру.

«Это очень смешно, когда они [СМИ] так делают. Это просто настолько несерьезно для больших спортсменов, чтобы ни с того ни с сего просто так готовиться. К чему она будет готовиться? У нас каждый год появляются новые ребята, которые готовятся к соревнованиям. Этери Георгиевна Тутберидзе показала не только спортсменку, которая добралась до Олимпийских игр (Аделию Петросян. — «РБК Спорт»), но и вторую девочку, которая с блеском исполнила два четверных прыжка (Анна Колесник. — «РБК Спорт»)», — сказала Тарасова.

Тарасова считает, что если шумиха в СМИ вокруг Валиевой призвана поддержать интерес к фигуристке, то в этом нет необходимости. По ее мнению, Валиева сама сможет привлечь к себе внимание, если покажет выдающиеся навыки на льду.

Также заслуженный тренер СССР уверена, что фигуристка на данный момент не готова к соревнованиям.

Сегодня стало известно, что Камила Валиева планирует возобновить спортивную карьеру под руководством тренера Светланы Соколовской в школе Татьяны Навки.

Валиева попала в допинг-скандал на Олимпиаде-2022. Тогда она тренировалась под руководством Этери Тутберидзе. В январе 2024 года CAS дисквалифицировал ее на четыре года (с 25 декабря 2021 года) из-за положительной пробы на триметазидин.

В результате дисквалификации Валиева лишилась ряда наград, включая золото ЧЕ, медали чемпионатов России, финала и этапов Гран-при России. А сборная России потеряла золото командного турнира Олимпиады в Пекине, получив бронзу.

Валиева сможет приступить к тренировкам 25 октября и вернуться к соревнованиям 25 декабря 2025 года.

Во время отстранения Валиева принимала участие в ледовых шоу Татьяны Навки.

