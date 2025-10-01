КХЛ назвала лучших игроков сентября
Вратарь «Локомотива» Даниил Исаев, защитник «Трактора» Григорий Дронов и форвард «Металлурга» Дмитрий Силантьев признаны лучшими игроками в своем амплуа в сентябре, сообщила пресс-служба КХЛ.
Исаев помог «Локомотиву» выиграть семь матчей из десяти и еще в двух взять очки. Он отразил 94,66% бросков, а против «Сочи» (5:0) сыграл на ноль.
Дронов в десяти матчах забросил четыре шайбы и сделал четыре передачи, в играх с «Нефтехимиком» (3:2) и «Авангардом» (5:1) его голы стали победными.
Силантьев в десяти матчах записал на свой счет шесть голов, в том числе победный в ворота «Спартака» (3:2 после овертайма) и девять передач.
Еще один нападающий «Металлурга», 18-летний Михаил Федоров, у которого 4 очка (2+2) в семи матчах месяца, стал лучшим новичком.
«Локомотив» лидирует в Западной конференции КХЛ, «Металлург» — в Восточной.
