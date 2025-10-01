КХЛ назвала лучших игроков сентября

Лучшими игроками сентября в КХЛ стали вратарь «Локомотива» Исаев, защитник «Трактора» Дронов и форвард «Металлурга» Силантьев

Даниил Исаев (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Вратарь «Локомотива» Даниил Исаев, защитник «Трактора» Григорий Дронов и форвард «Металлурга» Дмитрий Силантьев признаны лучшими игроками в своем амплуа в сентябре, сообщила пресс-служба КХЛ.

Исаев помог «Локомотиву» выиграть семь матчей из десяти и еще в двух взять очки. Он отразил 94,66% бросков, а против «Сочи» (5:0) сыграл на ноль.

Дронов в десяти матчах забросил четыре шайбы и сделал четыре передачи, в играх с «Нефтехимиком» (3:2) и «Авангардом» (5:1) его голы стали победными.

Силантьев в десяти матчах записал на свой счет шесть голов, в том числе победный в ворота «Спартака» (3:2 после овертайма) и девять передач.

Еще один нападающий «Металлурга», 18-летний Михаил Федоров, у которого 4 очка (2+2) в семи матчах месяца, стал лучшим новичком.

«Локомотив» лидирует в Западной конференции КХЛ, «Металлург» — в Восточной.