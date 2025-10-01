 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

200-й гол Гризманна помог «Атлетико» разгромить «Айнтрахт» в ЛЧ

Гризманн забил 200-й гол за «Атлетико» в победном матче ЛЧ против «Айнтрахта»
Матч завершился со счетом 5:1. Бразилец Антуан Гризманн забил 200 гол за клуб на 45+1-й минуте, доведя счет до разгромного
Фото: Angel Martinez / Getty Images
Фото: Angel Martinez / Getty Images

«Атлетико» дома обыграло нидерландский «Айнтрахт» в матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов. Матч завершился со счетом 5:1.

В составе «Атлетико» голы забили Джакомо Распадори (4-я минута), Робен Ле Норман (33), Антуан Гризманн (45), Джулиано Симеоне (70) и Хулиан Альварес (82).

У «Айнтрахта» отметился Йонатан Буркардт (57).

Антуан Гризманн забил 200 голов за «Атлетико» в 454 матчах. 34-летний француз — лучший бомбардир в истории клуба (172 гола у Луиса Арагонеса). Гризманн играл за «Атлетико» с 2014 по 2019 год, затем перешел в «Барселону» и вернулся в 2021-м. Этот гол также стал для него первым в ЛЧ в текущем сезоне.

В текущем сезоне формат турнира изменился: количество участников увеличено с 32 до 36 клубов. При этом отменено привычное групповое деление на восемь групп по четыре команды. Все 36 клубов соревнуются в единой группе по швейцарской системе, где каждая команда проводит восемь матчей против разных соперников на первом этапе.

В следующем туре «Атлетико» 21 октября сыграет против «Арсенала», а «Айнтрахт» 22 октября дома примет «Ливерпуль».

Как завершились другие матчи дня в Лиге чемпионов

«Кайрат» — «Реал Мадрид» (0:5)

«Аталанта» — «Брюгге (2:1)

«Интер» — «Славия» (3:0)

«Челси» — «Бенфика» (1:0)

«Галатасарай» — «Ливерпуль» (1:0)

«Пафос» — «Бавария» (1:5)

«Будё-Глимт» — «Тоттенхэм» (2:2)

«Марсель» — «Аякс» (4:0)

Авторы
Теги
Полина Мельникова
Футбол Лига Чемпионов Атлетико Мадрид
