200-й гол Гризманна помог «Атлетико» разгромить «Айнтрахт» в ЛЧ
«Атлетико» дома обыграло нидерландский «Айнтрахт» в матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов. Матч завершился со счетом 5:1.
В составе «Атлетико» голы забили Джакомо Распадори (4-я минута), Робен Ле Норман (33), Антуан Гризманн (45), Джулиано Симеоне (70) и Хулиан Альварес (82).
У «Айнтрахта» отметился Йонатан Буркардт (57).
Антуан Гризманн забил 200 голов за «Атлетико» в 454 матчах. 34-летний француз — лучший бомбардир в истории клуба (172 гола у Луиса Арагонеса). Гризманн играл за «Атлетико» с 2014 по 2019 год, затем перешел в «Барселону» и вернулся в 2021-м. Этот гол также стал для него первым в ЛЧ в текущем сезоне.
В текущем сезоне формат турнира изменился: количество участников увеличено с 32 до 36 клубов. При этом отменено привычное групповое деление на восемь групп по четыре команды. Все 36 клубов соревнуются в единой группе по швейцарской системе, где каждая команда проводит восемь матчей против разных соперников на первом этапе.
В следующем туре «Атлетико» 21 октября сыграет против «Арсенала», а «Айнтрахт» 22 октября дома примет «Ливерпуль».
Как завершились другие матчи дня в Лиге чемпионов
«Кайрат» — «Реал Мадрид» (0:5)
«Аталанта» — «Брюгге (2:1)
«Интер» — «Славия» (3:0)
«Челси» — «Бенфика» (1:0)
«Галатасарай» — «Ливерпуль» (1:0)
«Пафос» — «Бавария» (1:5)
«Будё-Глимт» — «Тоттенхэм» (2:2)
«Марсель» — «Аякс» (4:0)
