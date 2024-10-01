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Холанд стал самым дорогим футболистом в мире с рекордной стоимостью

Холанд стал самым дорогим футболистом мира и повторил рекорд Мбаппе
Норвежский нападающий «Манчестер Сити», забивший в пяти стартовых матчах нового сезона АПЛ 10 мячей, повторил рекорд Килиана Мбаппе 2018 года
Эрлинг Холанд
Эрлинг Холанд (Фото: Matt McNulty / Getty Images)

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд стал самым дорогим футболистом в мире, повторив рекорд Килиана Мбаппе шестилетней давности. Это следует из отчета Transfermarkt, обновившего данные по игрокам Английской Премьер-Лиги (АПЛ).

Согласно оценке портала, стоимость Холанда выросла на €20 млн, до €200 млн, благодаря чему он обошел в международном рейтинге трех ведущих игроков мадридского «Реала» — Джуда Беллингема, Винисиуса Жуниора и Килиана Мбаппе, каждый из которых на данный момент стоит по €180 млн. Таким образом, норвежец стал вторым футболистом в истории, повторившим рекорд Мбаппе 2018 года, когда рыночная стоимость француза преодолела отметку €200 млн. Холанд будет оставаться самым дорогим футболистом в мире минимум до обновления данных игроков испанской Ла Лиги, которое намечено на 11 октября.

В пяти первых матчах АПЛ нынешнего сезона Эрлинг Холанд сумел забить десять голов, что внесло свой вклад в оценку стоимости игрока. Помимо звезды «Сити» больше всего в цене прибавили нападающий «Астон Виллы» Джон Дюран (+ €15 млн, до €35 млн), новичок «Брайтона» Янкубе Минте (+ €12 млн, до €28 млн), вингрер «Ипсвич Таун» Омари Хатчинсон (+ €11 млн, до €18 млн), а также полузащитник «Челси» Коул Палмер (+ €10 млн, до €90 млн).

При этом стоимость другого игрока «Челси», украинца Михаила Мудрика, снизилась на €5 млн, до €30 млн. Это удешевление стало для него уже пятым по счету после его перехода в лондонский клуб в начале 2023 года за €70 млн (€100 млн с учетом бонусов). В последнее время 23-летний Мудрик практически не получает игровой практики в АПЛ, выходя на поле преимущественно лишь в кубковых играх.

Подешевел и его соотечественник Александр Зинченко, рыночная стоимость которого снизилась на €3 млн, до €35 млн. Игрок попал в стартовую заявку «Арсенала» лишь в первом туре против «Вульверхэмптона», после чего перестал выходить на поле с первых минут. На втором подряд снижении стоимости 27-летнего футболиста также сказалось неудачное выступление за сборную в последних матчах.

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Теги
Ярослав Гронский Ярослав Гронский
Английская премьер-лига (АПЛ) Эрлинг Холанд Футбол
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