Матч «Динамо» — «Спартак» начнется с минуты молчания в память о Добрынине

Добрынин являлся болельщиком московского «Динамо» и часто посещал игры команды

Фото: ФК "Динамо"

Матч Кубка России по футболу между московскими клубами «Динамо» и «Спартак» начнется с минуты молчания в память о народном артисте России Вячеславе Добрынине. Об этом в пресс-службе «Динамо» сообщили «Матч ТВ».

Встреча пройдет 2 октября на стадионе «Динамо», начнется в 19:00.

Добрынин являлся болельщиком московского «Динамо» и часто посещал игры команды. О смерти Добрынина стало известно ранее во вторник, 1 октября. Певцу, композитору, автору песен популярных эстрадных исполнителей было 78 лет.