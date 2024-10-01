Олимпийский чемпион Нагорных стал вице-президентом федерации гимнастики
Василий Титов назначен первым вице-президентом объединенной Федерации гимнастики России. Об этом сам он рассказал ТАСС.
Посты вице-президентов заняли олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный и десятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Ольга Капранова.
Федерация гимнастики России была создана 1 октября в результате объединения пяти федераций по гимнастическим видам спорта. Президентом новой организации стал главы РЖД Олег Белозеров.
Также в состав президиума вошли Ирина Никитина (исполнительный директор Федерации спортивной акробатики России), Владислав Оскнер (первый вице-президент Всероссийской федерации спортивной аэробики) и Николай Макаров (возглавлял Федерацию прыжков на батуте России).
Ирина Винер, возглавлявшая с 2008 года Всероссийскую федерацию художественной гимнастики, ранее сообщила, что не планирует занимать руководящие должности в новой организации и намерена сконцентрироваться на тренерской работе.