Олимпийский чемпион Нагорных стал вице-президентом федерации гимнастики

В президиум федерации вошла десятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Ольга Капранова

Никита Нагорный (Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online/ ТАСС)

Василий Титов назначен первым вице-президентом объединенной Федерации гимнастики России. Об этом сам он рассказал ТАСС.

Посты вице-президентов заняли олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный и десятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Ольга Капранова.

Федерация гимнастики России была создана 1 октября в результате объединения пяти федераций по гимнастическим видам спорта. Президентом новой организации стал главы РЖД Олег Белозеров.

Также в состав президиума вошли Ирина Никитина (исполнительный директор Федерации спортивной акробатики России), Владислав Оскнер (первый вице-президент Всероссийской федерации спортивной аэробики) и Николай Макаров (возглавлял Федерацию прыжков на батуте России).

Ирина Винер, возглавлявшая с 2008 года Всероссийскую федерацию художественной гимнастики, ранее сообщила, что не планирует занимать руководящие должности в новой организации и намерена сконцентрироваться на тренерской работе.