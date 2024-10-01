Медведев проиграл Алькарасу в полуфинале престижного турнира в Пекине

Россиянин во втором сете дважды вызывал физиотерапевта из-за дискомфорта в левом бедре

Даниил Медведев и Карлос Алькарас (Фото: Lintao Zhang/Getty Images)

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл испанцу Карлосу Алькарасу со счетом 5:7, 3:6 в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Пекине.

Россиянин во втором сете дважды вызывал физиотерапевта из-за дискомфорта в левом бедре.

Медведев продлил безвыигрышную серию в матчах с Алькарасом до четырех игр подряд. Всего они встречались восемь раз, на счету россиянина — две победы.

В финале Алькарас встретится с победителем матча Янник Синнер (Италия, первая ракетка мира) — Бу Юньчаокэтэ (Китай, 96-е место в рейтинге ATP).

Призовой фонд турнира превышает $3,7 млн.