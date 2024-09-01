Головин провел первый матч в сезоне за «Монако»
«Монако» сыграл вничью с «Лансом» со счетом 1:1 в домашнем матче третьего тура чемпионата Франции по футболу.
В составе хозяев мяч забил Денис Закария (84-я минута), у гостей — Пшемыслав Франковский (90+3, с пенальти).
Капитан «Монако» Александр Головин провел первый матч в сезоне, выйдя на замену на 82-й минуте.
Головин пропустил старт сезона из-за повреждения лодыжки. Головин стал первым за 20 лет российским капитаном в топ-5 лигах на постоянной основе.
«Монако» занимает четвертое место в таблице чемпионата Франции с семью очками. В следующем туре «Монако» на выезде сыграет с «Осером» 15 сентября.
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