Леклер выиграл домашний для «Феррари» Гран-при «Формулы-1»
Пилот «Феррари» Шарль Леклер (Монако) одержал победу на домашнем для команды Гран-при Италии «Формулы-1» на автодроме в Монце.
Второе место занял австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри, третье — британский партнер по команде Ландо Норрис, который стал автором лучшего клуба.
Чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен (Нидерланды) из Red Bull стал шестым.
Голландец продолжает лидировать в личном зачете, у него 303 очка. Второе место занимает Норрис (241), третьим идет Леклер (217). В Кубке конструкторов лидирует «Ред Булл» (446), второе место занимает «Макларен» (438), третье — «Феррари» (407).
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