«Динамо» на последних минутах упустило волевую победу над «Оренбургом»

«Оренбург» спас от поражения в матче с «Динамо» Матиас Перес, который ранее отметился автоголом

Константин Тюкавин (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

«Оренбург» сыграл вничью с московским «Динамо» со счетом 2:2 в домашнем матче седьмого тура чемпионата России по футболу.

На 20-й минуте забил нападающий «Оренбурга» Саид Сахархизан. На 64-й минуте Константин Тюкавин не реализовал пенальти, следом пытался сыграть на добивании, но его опередил защитник «Оренбурга» Матиас Перес, который послал мяч в свои ворота. На 71-й минуте марокканский нападающий «Динамо» Эль-Мехди Маухуб реализовал пенальти в своем втором матче за клуб. Он впервые отличился в составе бело-голубых. На 95-й Матиас Перес сравнял счет,

«Бело-голубые» не знают побед в последних двух турах. «Динамо» занимает пятое место в РПЛ.

«Оренбург» прервал серию из четырех поражений подряд и двух в РПЛ. Команда не побеждает со второго тура и занимает 11-е место в РПЛ.