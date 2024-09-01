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Экс-футболист ПСЖ и «Лестера» умер в 39 лет

Экс-футболист ПСЖ и «Лестера» Бамба умер в 39 лет
Бамба попал в больницу 30 августа из-за плохого самочувствия перед матчем чемпионата Турции с «Манисой» (0:0)
Сулейман Бамба
Сулейман Бамба (Фото: Alex Pantling /Getty Images)

Экс-футболист сборной Кот-д'Ивуара Сулейман Бамба скончался на 40 году жизни. Об этом сообщается на сайте турецкого футбольного клуба «Аданаспор», где он работал техническим директором.

Бамба был госпитализирован 30 августа из-за плохого самочувствия перед матчем чемпионата Турции с «Манисой» (0:0).

В 2021 году у него диагностировали неходжкинскую лимфому, спустя несколько месяцев он сообщил о рецессии.

Бамба из клубов топ-10 чемпионатов выступал французский ПСЖ, итальянский «Палермо», турецкий «Трабзонспор», английские «Лестер» и «Лидс».

В 2008 году дебютировал в составе сборной Кот-д’Ивуара. Является участником Олимпийских игр 2008 года, Кубка африканских наций 2010, 2012 и 2013 гг., чемпионата мира-2010. В 2012 году стал серебряным призером Кубка африканских наций. За сборную провел 44 матча и забил 1 мяч.

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Руслан Алиев
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