Экс-футболист ПСЖ и «Лестера» умер в 39 лет
Экс-футболист сборной Кот-д'Ивуара Сулейман Бамба скончался на 40 году жизни. Об этом сообщается на сайте турецкого футбольного клуба «Аданаспор», где он работал техническим директором.
Бамба был госпитализирован 30 августа из-за плохого самочувствия перед матчем чемпионата Турции с «Манисой» (0:0).
В 2021 году у него диагностировали неходжкинскую лимфому, спустя несколько месяцев он сообщил о рецессии.
Бамба из клубов топ-10 чемпионатов выступал французский ПСЖ, итальянский «Палермо», турецкий «Трабзонспор», английские «Лестер» и «Лидс».
В 2008 году дебютировал в составе сборной Кот-д’Ивуара. Является участником Олимпийских игр 2008 года, Кубка африканских наций 2010, 2012 и 2013 гг., чемпионата мира-2010. В 2012 году стал серебряным призером Кубка африканских наций. За сборную провел 44 матча и забил 1 мяч.
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