Умер бывший хоккеист сборной СССР и НХЛ Дмитрий Филимонов
Бывший хоккеист сборной СССР по хоккею и клуба НХЛ «Оттава Сенаторз» Дмитрий Филимонов умер на 52-м году. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Всероссийской хоккейной лиги «Молот» (Пермь) Александр Гулявцев.
«Он скоропостижно скончался», — сказал Гулявцев, отметив, что причины неизвестны.
Филимонов дебютировал во взрослом хоккее в 1989 году в составе пермского «Молота». После двух сезонов перешел в московское «Динамо», где провел три года.
На драфте НХЛ 1991 года был выбран под 49-м номером «Виннипег Джетс», но после обмена в марте 1993 года права на игрока перешли в «Оттаву Сенаторз». В дебютном сезоне 1993/94 провел 30 игр в НХЛ. Однако последующий сезон провел в низших североамериканских лигах. В 1996 году перешел в финский «КалПа», в 1997-м вернулся в «Молот-Прикамье», где в 2005 году завершил карьеру
В составе сборной СССР выступал на Кубке Канады 1991 года.
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