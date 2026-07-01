Обыгравший Рублева россиянин вышел в третий круг Уимблдона Россиянин Роман Сафиуллин вышел в третий круг Уимблдона

Сафиуллин обыграл нидерландца Ботика ван де Зандсхулпа со счетом 6:0, 4:6, 6:3, 3:6, 7:6 (10:5)

Роман Сафиуллин (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

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Российский теннисист Роман Сафиуллин вышел в третий круг Уимблдона — третьего в сезоне турнире «Большого шлема», который проходит на травяных кортах в Лондоне.

Во втором круге Сафиуллин, 132-я ракетка мира, обыграл нидерландца Ботика ван де Зандсхулпа (54-й номер рейтинга) со счетом 6:0, 4:6, 6:3, 3:6, 7:6 (10:5).

В следующем круге россиянин сыграет против бразильца Жоао Фонсеки (27-й номер).

28-летний Сафиуллин попал в основную сетку турнира через квалификацию. В первом круге он обыграл соотечественника, 13-ю ракетку мира, Андрея Рублева.

Лучшим результатом Сафиуллина на Уимблдоне был четвертьфинал в 2023 году.

Призовой фонд Уимблдона в этом году составляет около $85 млн, победитель одиночного разряда получит $4,75 млн.