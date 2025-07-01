ЦСКА обыграл белградский «Партизан» в матче Братского кубка

Встреча завершилась со счетом 3:1

Фото: телеграм-канал ФК ЦСКА

Футболисты московского ЦСКА обыграли белградский «Партизан» со счетом 3:1 в матче Братского кубка, предсезонного турнира, который проходит в Москве.

В составе победителей голы забили Кирилл Глебов (15-я минута) и Матвей Кисляк (61), также автогол на счету игрока «Партизана» Огнена Угрешича (58). У проигравших отличился Милан Роганович (25).

В концовке за ЦСКА сыграл 38-летний Кирилл Набабкин, уже завершивший карьеру трехкратный чемпион России в составе «армейцев».

В турнире также принимают участие белградский ОФК и московское «Динамо».

В следующем матче «Динамо» 4 июля сыграет с «Партизаном».