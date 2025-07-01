Мирра Андреева с победы над египтянкой Шериф стартовала на Уимблдоне

Мирра Андреева с победы стартовала на Уимблдоне

Первая ракетка России в двух сетах победила египтянку Маяр Шериф и теперь сыграет с итальянкой Лючией Бронцетти

Мирра Андреева (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла во второй круг Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема».

В первом матче 18-летняя россиянка, посеянная на турнире под седьмым номером, победила египтянку Маяр Шериф, 86-ю ракетку мира, со счетом 6:3, 6:3.

Следующей соперницей Андреевой станет итальянка Лючия Бронцетти (63-й номер рейтинга WTA).

Андреева занимает шестое место в мировом рейтинге (лучшая из россиянок), на ее счету три титула WTA. В прошлом году на Уимблдоне россиянка проиграла в первом круге, в 2023-м дошла до 1/8 финала.

Другие результаты россиянок во вторник на Уимблдоне:

Екатерина Александрова (17-я ракетка мира) — Присцилла Хон (Австралия, 134) — 6:2, 7:5. Дальше она сыграет против Сюзан Ламенс (Нидерланды, 69).

Людмила Самсонова (19) — Майя Джойнт (Австралия, 41) — 6:3, 6:2. Дальше — Юлия Стародубцева (Украина, 68) или Франческа Джонс (Великобритания, 122).

Анна Калинская (39) — Нина Стоянович (Сербия, 172) — 6:3, 7:6 (7:4). Дальше — Клара Таусон (Дания, 22).

Полина Кудерметова (64) — Ига Свёнтек (Польша, 4) — 5:7, 1:6.

Анна Блинкова (78) — Мария Саккари (Греция, 77) — 4:6, 4:6.

Уимблдон завершится 13 июля. Общий призовой фонд турнира составляет £53,55 млн.