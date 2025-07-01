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Спорт ,  
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Мирра Андреева с победы стартовала на Уимблдоне

Мирра Андреева с победы над египтянкой Шериф стартовала на Уимблдоне
Первая ракетка России в двух сетах победила египтянку Маяр Шериф и теперь сыграет с итальянкой Лючией Бронцетти
Мирра Андреева
Мирра Андреева (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла во второй круг Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема».

В первом матче 18-летняя россиянка, посеянная на турнире под седьмым номером, победила египтянку Маяр Шериф, 86-ю ракетку мира, со счетом 6:3, 6:3.

Следующей соперницей Андреевой станет итальянка Лючия Бронцетти (63-й номер рейтинга WTA).

Андреева занимает шестое место в мировом рейтинге (лучшая из россиянок), на ее счету три титула WTA. В прошлом году на Уимблдоне россиянка проиграла в первом круге, в 2023-м дошла до 1/8 финала.

Другие результаты россиянок во вторник на Уимблдоне:

  • Екатерина Александрова (17-я ракетка мира) — Присцилла Хон (Австралия, 134) — 6:2, 7:5. Дальше она сыграет против Сюзан Ламенс (Нидерланды, 69).
  • Людмила Самсонова (19) — Майя Джойнт (Австралия, 41) — 6:3, 6:2. Дальше — Юлия Стародубцева (Украина, 68) или Франческа Джонс (Великобритания, 122).
  • Анна Калинская (39) — Нина Стоянович (Сербия, 172) — 6:3, 7:6 (7:4). Дальше — Клара Таусон (Дания, 22).
  • Полина Кудерметова (64) — Ига Свёнтек (Польша, 4) — 5:7, 1:6.
  • Анна Блинкова (78) — Мария Саккари (Греция, 77) — 4:6, 4:6.

Уимблдон завершится 13 июля. Общий призовой фонд турнира составляет £53,55 млн.

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Иван Витченко Иван Витченко
теннис Уимблдон Мирра Андреева
Мирра Андреева фото
Мирра Андреева
спортсменка, теннисистка
29 апреля 2007 года
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