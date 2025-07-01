 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Клубный ЧМ. США Реал Ювентус 1 1,9 x 3,6 2 4,55 Футбол Клубный ЧМ. США Боруссия Дортмунд Монтеррей 1 1,76 x 3,8 2 5 Футбол Клубный ЧМ. США Флуминенсе РЖ Аль-Хиляль Эр-Рияд 1 2,8 x 3,4 2 2,5 Футбол Клубный ЧМ. США Палмейрас СП Челси 1 3,9 x 3,35 2 2,02 Футбол Клубный ЧМ. США ПСЖ Бавария 1 2,2 x 3,6 2 3,1 Теннис Уимблдон. Мужчины Рублев А Харрис Л 1 1,3 x 2 3,5 Теннис Уимблдон. Женщины Шнайдер Д Парри Д 1 1,3 x 2 3,5 Теннис Уимблдон. Женщины Крюгер Э Павлюченкова А 1 1,8 x 2 2 Единоборства MMA. UFC on ESPN 70. Нэшвилл. Главный бой вечера. Тяжелый вес. 5 раундов Деррик Льюис Таллисон Тейшейра 1 2,66 x 57 2 1,5 Единоборства MMA. UFC 318. Новый Орлеан. Бой за титул BMF. Легкий вес. 5 раундов Макс Холлоуэй Дастин Порье 1 1,94 x 50 2 1,9 Бокс Рейтинговые бои. 12 раундов. Международные Себастьян Фундора Тимофей Цзю 1 2,35 x 17,5 2 1,67 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Мэнни Пакьяо 1 1,3 x 24 2 3,7 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Тяжелый вес Александр Усик Даниэль Дюбуа 1 1,28 x 24 2 3,9 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй средний вес Сауль "Канело" Альварес Теренс Кроуфорд 1 1,65 x 15 2 2,45
Спорт ,  
0 

Глава «Зенита» анонсировал переход футболиста сборной Бразилии

Глава «Зенита» Медведев: контракт бразильца Жерсона вступает в силу
Полузащитник «Фламенго» продолжит карьеру в петербургском клубе
Жерсон
Жерсон (Фото: Michael Reaves / Getty Images)

Полузащитник «Фламенго» и сборной Бразилии Жерсон продолжит карьеру в «Зените», заявил «Матч ТВ» председатель правления петербургского клуба Александр Медведев.

Ранее бразильский журналист Хулио Мигель Нето сообщил, что Жерсон не перейдет в «Зенит», поскольку он принял предложение саудовского «Ан-Насра».

«Во избежание злонамеренных отечественных, бразильских и саудитовских кривотолков и фейков про трансфер Жерсона в «Зенит» скажу так: игрок успешно прошел в США УМО (углубленное медицинское обследование. — РБК), и контракт, подписанный им с «Зенитом», вступает в законную силу», — сказал Медведев.

По словам главы «Зенита», расчеты с «Фламенго» проходят по графику. Globo сообщал, что сумма €25 млн уже была переведена на счет бразильского клуба.

Жерсону 28 лет. Бразилец выступает за «Фламенго» с зимы 2023 года, ранее он там играл в 2019–2021 годах. С клубом он выигрывал чемпионат Бразилии (2019, 2020), Кубок (2024) и Суперкубок страны (2020, 2021, 2025), а также Кубок Либертадорес (2019). В Европе Жерсон играл за «Рому» (2016–2018), «Фиорентину» (2019) и «Марсель» (2021–2023).

В сборной Бразилии Жерсон провел 14 матчей и забил один гол.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Минтруд показал проект календаря выходных дней в 2026 году

«Яндекс» отменил плату за большинство функций нейросети «Алиса»

С «Газпрома» предложили снять налоговую нагрузку по долгам Nord Stream 2

Трамп начал продавать духи в честь своих побед на выборах

Трамп заявил, что без субсидий Маску пришлось бы вернуться из США в ЮАР

Половина россиян назвала предосудительным свидание ради ужина

Верховный суд разъяснил, как делится купленная до брака квартира

В Госдуме объяснили, кто мог распространить слухи о заморозке вкладов

Уголовное дело против Ильи Варламова передано в суд

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Зенит Александр Медведев Жерсон ФК Фламенго
Материалы по теме
«Спартак» объявил о переходе экс-футболиста ЦСКА и «Зенита» Заболотного
Спорт
«Зенит» в меньшинстве разгромил «Црвену Звезду»
Спорт
Швейцарский футбольный союз призвал «Сьон» не играть с «Зенитом»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 июля
EUR ЦБ: 92,27 (-0,01) Инвестиции, 30 июн, 19:01 Курс доллара на 1 июля
USD ЦБ: 78,53 (+0,06) Инвестиции, 30 июн, 19:01
Путин провел телефонный разговор с Макроном⁠ Политика, 19:16
Лукашенко назвал срок размещения «Орешника» на территории Белоруссии Политика, 19:14
Мирра Андреева с победы стартовала на Уимблдоне Спорт, 19:11
Акции «Мечела» подскочили на новости об оптимизации долговой нагрузки Инвестиции, 19:06
Похожее на цунами облако напугало отдыхающих в Португалии. Видео Общество, 19:03
«Моторинвест» подтвердил проблему с работой круиз-контроля в Voyah Free Авто, 18:54
В Думе оценили как провокацию размер оплаты за курилки в Пулково Общество, 18:52
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
Семьи погибших при атаке беспилотников в Ижевске получат по ₽1,5 млн Политика, 18:48
Генеративный искусственный интеллект в бизнесе: практические кейсы РБК и GigaChat, 18:45
США ввели санкции против российской IT-компании и ее руководителей Бизнес, 18:38
Сервисы назвали самые популярные у самокатчиков улицы Москвы Город, 18:38
Как в Китае создали сеть кофеен, которая смогла обойти Starbucks Вино, 18:37
Глава «Зенита» анонсировал переход футболиста сборной Бразилии Спорт, 18:33
Посольство назвало причину затора на границе с Казахстаном Общество, 18:25