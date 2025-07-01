Глава «Зенита» анонсировал переход футболиста сборной Бразилии
Полузащитник «Фламенго» и сборной Бразилии Жерсон продолжит карьеру в «Зените», заявил «Матч ТВ» председатель правления петербургского клуба Александр Медведев.
Ранее бразильский журналист Хулио Мигель Нето сообщил, что Жерсон не перейдет в «Зенит», поскольку он принял предложение саудовского «Ан-Насра».
«Во избежание злонамеренных отечественных, бразильских и саудитовских кривотолков и фейков про трансфер Жерсона в «Зенит» скажу так: игрок успешно прошел в США УМО (углубленное медицинское обследование. — РБК), и контракт, подписанный им с «Зенитом», вступает в законную силу», — сказал Медведев.
По словам главы «Зенита», расчеты с «Фламенго» проходят по графику. Globo сообщал, что сумма €25 млн уже была переведена на счет бразильского клуба.
Жерсону 28 лет. Бразилец выступает за «Фламенго» с зимы 2023 года, ранее он там играл в 2019–2021 годах. С клубом он выигрывал чемпионат Бразилии (2019, 2020), Кубок (2024) и Суперкубок страны (2020, 2021, 2025), а также Кубок Либертадорес (2019). В Европе Жерсон играл за «Рому» (2016–2018), «Фиорентину» (2019) и «Марсель» (2021–2023).
В сборной Бразилии Жерсон провел 14 матчей и забил один гол.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Минтруд показал проект календаря выходных дней в 2026 году
«Яндекс» отменил плату за большинство функций нейросети «Алиса»
С «Газпрома» предложили снять налоговую нагрузку по долгам Nord Stream 2
Трамп начал продавать духи в честь своих побед на выборах
Трамп заявил, что без субсидий Маску пришлось бы вернуться из США в ЮАР
Половина россиян назвала предосудительным свидание ради ужина
Верховный суд разъяснил, как делится купленная до брака квартира
В Госдуме объяснили, кто мог распространить слухи о заморозке вкладов
Уголовное дело против Ильи Варламова передано в суд
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов