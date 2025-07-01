Глава «Зенита» анонсировал переход футболиста сборной Бразилии

Полузащитник «Фламенго» продолжит карьеру в петербургском клубе

Жерсон (Фото: Michael Reaves / Getty Images)

Полузащитник «Фламенго» и сборной Бразилии Жерсон продолжит карьеру в «Зените», заявил «Матч ТВ» председатель правления петербургского клуба Александр Медведев.

Ранее бразильский журналист Хулио Мигель Нето сообщил, что Жерсон не перейдет в «Зенит», поскольку он принял предложение саудовского «Ан-Насра».

«Во избежание злонамеренных отечественных, бразильских и саудитовских кривотолков и фейков про трансфер Жерсона в «Зенит» скажу так: игрок успешно прошел в США УМО (углубленное медицинское обследование. — РБК), и контракт, подписанный им с «Зенитом», вступает в законную силу», — сказал Медведев.

По словам главы «Зенита», расчеты с «Фламенго» проходят по графику. Globo сообщал, что сумма €25 млн уже была переведена на счет бразильского клуба.

Жерсону 28 лет. Бразилец выступает за «Фламенго» с зимы 2023 года, ранее он там играл в 2019–2021 годах. С клубом он выигрывал чемпионат Бразилии (2019, 2020), Кубок (2024) и Суперкубок страны (2020, 2021, 2025), а также Кубок Либертадорес (2019). В Европе Жерсон играл за «Рому» (2016–2018), «Фиорентину» (2019) и «Марсель» (2021–2023).

В сборной Бразилии Жерсон провел 14 матчей и забил один гол.