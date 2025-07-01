 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Клубный ЧМ. США Реал Ювентус 1 1,9 x 3,6 2 4,55 Футбол Клубный ЧМ. США Боруссия Дортмунд Монтеррей 1 1,76 x 3,8 2 5 Футбол Клубный ЧМ. США Флуминенсе РЖ Аль-Хиляль Эр-Рияд 1 2,8 x 3,4 2 2,5 Футбол Клубный ЧМ. США Палмейрас СП Челси 1 3,9 x 3,35 2 2,02 Футбол Клубный ЧМ. США ПСЖ Бавария 1 2,2 x 3,6 2 3,1 Теннис Уимблдон. Мужчины Рублев А Харрис Л 1 1,3 x 2 3,5 Теннис Уимблдон. Женщины Шнайдер Д Парри Д 1 1,3 x 2 3,5 Теннис Уимблдон. Женщины Крюгер Э Павлюченкова А 1 1,8 x 2 2 Единоборства MMA. UFC on ESPN 70. Нэшвилл. Главный бой вечера. Тяжелый вес. 5 раундов Деррик Льюис Таллисон Тейшейра 1 2,66 x 57 2 1,5 Единоборства MMA. UFC 318. Новый Орлеан. Бой за титул BMF. Легкий вес. 5 раундов Макс Холлоуэй Дастин Порье 1 1,94 x 50 2 1,9 Бокс Рейтинговые бои. 12 раундов. Международные Себастьян Фундора Тимофей Цзю 1 2,35 x 17,5 2 1,67 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Мэнни Пакьяо 1 1,3 x 24 2 3,7 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Тяжелый вес Александр Усик Даниэль Дюбуа 1 1,28 x 24 2 3,9 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй средний вес Сауль "Канело" Альварес Теренс Кроуфорд 1 1,65 x 15 2 2,45
Спорт ,  
0 

Российского призера Олимпиады по боксу дисквалифицировали за допинг

Российского призера Олимпиады по боксу Хатаева дисквалифицировали за допинг
Дисквалификация бронзового призера ОИ-2018 Имама Хатаева продлится до 25 июня 2027 года
Имам Хатаев
Имам Хатаев (Фото: Peter Mccabe / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российский боксер Имам Хатаев, призер Олимпийский игр в Токио, дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

В допинг-пробе 30-летнего спортсмена, взятой 9 апреля 2024 года, обнаружено наличие запрещенного кломифена и его метаболитов.

Дисквалификация Хатаева продлится до 25 июня 2027 года.

Хатаев на Играх в Токио завоевал бронзу в весовой категории до 81 кг. Также он является бронзовым призером чемпионата мира 2023 года.

Хатаев выступает и в профессионалах, где у него десять побед в десяти боях. Последний поединок он провел в марте 2025 года, победив в Сиднее единогласным решением судей аргентинца Дурвала Элиаса Паласио. На 12 июля у Хатаева запланирован бой с американцем Дэвидом Морреллом в Нью-Йорке.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Минтруд показал проект календаря выходных дней в 2026 году

«Яндекс» отменил плату за большинство функций нейросети «Алиса»

С «Газпрома» предложили снять налоговую нагрузку по долгам Nord Stream 2

Трамп начал продавать духи в честь своих побед на выборах

Трамп заявил, что без субсидий Маску пришлось бы вернуться из США в ЮАР

Половина россиян назвала предосудительным свидание ради ужина

Верховный суд разъяснил, как делится купленная до брака квартира

В Госдуме объяснили, кто мог распространить слухи о заморозке вкладов

Уголовное дело против Ильи Варламова передано в суд

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
бокс допинг
Материалы по теме
Федерация бокса осудила спортсменку, угощавшую обезьяну вейпом в Крыму
Спорт
Экс-чемпион мира по боксу Уайлдер прервал серию поражений
Спорт
Украинский боксер Ломаченко на русском языке объявил о завершении карьеры
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 июля
EUR ЦБ: 92,27 (-0,01) Инвестиции, 30 июн, 19:01 Курс доллара на 1 июля
USD ЦБ: 78,53 (+0,06) Инвестиции, 30 июн, 19:01
Путин провел телефонный разговор с Макроном⁠ Политика, 19:16
Лукашенко назвал срок размещения «Орешника» на территории Белоруссии Политика, 19:14
Мирра Андреева с победы стартовала на Уимблдоне Спорт, 19:11
Акции «Мечела» подскочили на новости об оптимизации долговой нагрузки Инвестиции, 19:06
Похожее на цунами облако напугало отдыхающих в Португалии. Видео Общество, 19:03
«Моторинвест» подтвердил проблему с работой круиз-контроля в Voyah Free Авто, 18:54
В Думе оценили как провокацию размер оплаты за курилки в Пулково Общество, 18:52
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
Семьи погибших при атаке беспилотников в Ижевске получат по ₽1,5 млн Политика, 18:48
Генеративный искусственный интеллект в бизнесе: практические кейсы РБК и GigaChat, 18:45
США ввели санкции против российской IT-компании и ее руководителей Бизнес, 18:38
Сервисы назвали самые популярные у самокатчиков улицы Москвы Город, 18:38
Как в Китае создали сеть кофеен, которая смогла обойти Starbucks Вино, 18:37
Глава «Зенита» анонсировал переход футболиста сборной Бразилии Спорт, 18:33
Посольство назвало причину затора на границе с Казахстаном Общество, 18:25