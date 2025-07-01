Российского призера Олимпиады по боксу дисквалифицировали за допинг

Дисквалификация бронзового призера ОИ-2018 Имама Хатаева продлится до 25 июня 2027 года

Имам Хатаев (Фото: Peter Mccabe / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российский боксер Имам Хатаев, призер Олимпийский игр в Токио, дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

В допинг-пробе 30-летнего спортсмена, взятой 9 апреля 2024 года, обнаружено наличие запрещенного кломифена и его метаболитов.

Дисквалификация Хатаева продлится до 25 июня 2027 года.

Хатаев на Играх в Токио завоевал бронзу в весовой категории до 81 кг. Также он является бронзовым призером чемпионата мира 2023 года.

Хатаев выступает и в профессионалах, где у него десять побед в десяти боях. Последний поединок он провел в марте 2025 года, победив в Сиднее единогласным решением судей аргентинца Дурвала Элиаса Паласио. На 12 июля у Хатаева запланирован бой с американцем Дэвидом Морреллом в Нью-Йорке.