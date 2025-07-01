Грузинский теннисист выбил седьмую ракетку мира с Уимблдона
Грузинский теннисист Николоз Басилашвили вышел во второй круг Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема».
На старте турнира 33-летний Басилашвили сенсационно обыграл итальянца Лоренцо Музетти, седьмую ракетку мира, со счетом 6:2, 4:6, 7:5, 6:1.
Следующим соперником Басилашвили станет еще один итальянец — Лоренцо Сонего (47-й номер рейтинга ATP).
Басилашвили, который пробился в основную сетку через квалификацию, сейчас занимает 126-е место в мировом рейтинге. На его счету пять титулов WTA, лучший результат на Уимблдоне — третий круг (2015, 2022).
23-летний Музетти в прошлом году дошел на Уимблдоне до полуфинала.
В мужской сетке Уимблдона из сеяных в первом круге уже проиграли Музетти (7), Хольгер Руне (Дания, 8), Даниил Медведев (Россия, 9), Франсиско Серундоло (Аргентина, 16), Алексей Попырин (Австралия, 20), Стефанос Циципас (Греция, 24), Алекс Микелсен (США, 30), Таллон Грикспур (Нидерланды, 31) и Маттео Берреттини (Италия, 32).
Уимблдон завершится 13 июля. Общий призовой фонд турнира составляет £53,55 млн.
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