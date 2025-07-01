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Спорт ,  
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Шестая ракетка России снялась с Уимблдона

Шестая ракетка России Анастасия Потапова снялась с Уимблдона
Место Анастасии Потаповой в сетке заняла канадка Виктория Мбоко
Анастасия Потапова
Анастасия Потапова (Фото: Julian Finney / Getty Images)

Российская теннисистка Анастасия Потапова снялась с Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема». Об этом сообщается на сайте турнира.

24-летняя Потапова в первом круге должна была сыграть против польки Магдалены Френх, 25-й сеяной. Ее место в сетке заняла лаки-лузер — канадка Виктория Мбоко.

Потапова снялась с третьего турнира подряд. В июне она из‑за травмы не смогла сыграть в Берлине и британском Истборне.

Потапова является 44-й ракеткой мира (шестой из россиянок), на ее счету три титула WTA. На Уимблдоне россиянка доходила до третьего круга в 2023 году.

Уимблдон завершится 13 июля. Общий призовой фонд турнира составляет £53,55 млн.

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теннис Уимблдон Анастасия Потапова
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