Самый молодой автор гола в истории ЛЧ Фати перешел из «Барселоны» в «Монако»

Самый молодой автор гола в истории ЛЧ стал одноклубником Головина

22-летнего нападающего Ансу Фати взяли в аренду у «Барселоны» на один сезон с правом выкупа

Фото: asmonaco.com

Испанский форвард Ансу Фати перешел в «Монако». Об этом сообщается на сайте клуба.

22-летнего футболиста взяли в аренду у «Барселоны» на один сезон с правом выкупа.

Воспитанник «Барселоны» дебютировал на профессиональном уровне 25 августа 2019 года в 16 лет. 10 декабря он забил «Интеру», став самым молодым автором гола в истории Лиги чемпионов (17 лет и 40 дней).

Всего в составе «Барселоны» Фати сыграл 123 матча (29 голов и восемь результативных передач) и выиграл два титула чемпиона Испании (2023, 2025), два Кубка (2021, 2025) и два Суперкубка страны (2023, 2025).

В составе сборной Испании Фати провел десять матчей и забил два гола, играл на ЧМ-2022.

В «Монако» также выступает российский полузащитник Александр Головин.