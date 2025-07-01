Самый молодой автор гола в истории ЛЧ стал одноклубником Головина
Испанский форвард Ансу Фати перешел в «Монако». Об этом сообщается на сайте клуба.
22-летнего футболиста взяли в аренду у «Барселоны» на один сезон с правом выкупа.
Воспитанник «Барселоны» дебютировал на профессиональном уровне 25 августа 2019 года в 16 лет. 10 декабря он забил «Интеру», став самым молодым автором гола в истории Лиги чемпионов (17 лет и 40 дней).
Всего в составе «Барселоны» Фати сыграл 123 матча (29 голов и восемь результативных передач) и выиграл два титула чемпиона Испании (2023, 2025), два Кубка (2021, 2025) и два Суперкубка страны (2023, 2025).
В составе сборной Испании Фати провел десять матчей и забил два гола, играл на ЧМ-2022.
В «Монако» также выступает российский полузащитник Александр Головин.
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