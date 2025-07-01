ЦСКА подписал контракт с выступавшим 8 лет в Северной Америке Егором Соколовым

ЦСКА подписал контракт с выступавшим 8 лет в Северной Америке россиянином

25-летний форвард Егор Соколов, на счету которого 13 матчей в НХЛ, заключил однолетний контракт с армейцами

Фото: телеграм-канал ХК ЦСКА

ЦСКА заключил однолетний контракт с российским форвардом Егором Соколовым. Об этом сообщается в телеграм-канале московского клуба КХЛ.

Ранее армейский клуб получил права на 25-летнего нападающего в рамках обмена с «Автомобилистом».

Соколов начал заниматься хоккеем в Екатеринбурге, затем на юниорском и молодежном уровне выступал за челябинский «Трактор». С сезона 2017/18 он играл в североамериканских лигах, в том числе в системах клубов НХЛ «Оттава Сенаторз» и «Юта». Всего в НХЛ Соколов провел 13 матчей и набрал 2 (1+1) очка.

Соколов в 2020 году стал серебряным призером молодежного чемпионата мира в составе сборной России.

ЦСКА в прошедшем сезоне в регулярном чемпионате «Фонбет» — КХЛ занял пятое место в Западной конференции, а в первом раунде плей-офф уступил минскому «Динамо».